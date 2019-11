Jensens Bøfhus var tæt på konkurs: - Optimismen er i den grad tilbage

Det bugner med oksekød på Jensens Foods i Struer, der leverer kød til restauranterne i den fynske kæde Jensens Bøfhus, og de 25 ansatte har haft travlt sommeren over.

Det står i skærende kontrast til, at kæden for bare 12 måneder siden var tæt på at kaste håndklædet i ringen og erklære sig konkurs.

I 2018 fik Jensens Bøfhus ny direktør, ny bestyrelsesformand og nye ejere, og siden satte man gang i et såkaldt turnaround, der skal få den 35 år gamle restaurationskæde på fode igen.

Fabrikken i Struer er vokset fra et lavpunkt på 15 ansatte til de nuværende 25. Og det har givet Lars Thulstrup tro på, at man er på vej i den rigtige retning. Han er produktionschef i Jensens Foods, der også leverer de mange færdigretter, Jensens Bøfhus sælger i landets supermarkeder.

- Der er sådan en fornyet tro på, at det her kommer til at blive rigtig godt og rigtig stort. Vi har også lige været igennem en sommer, som mindede rigtig meget om fordums tid, og der var travlt hver dag. Vi blev nødt til at starte et ekstra skift op, og vi blev nødt til at arbejde over for at nå alle de produktionsordrer, der var. Så optimismen er i den grad tilbage, siger han.

Fra 80 til 25

Selvom det går fremad, og man igen er begyndt at ansætte slagtere i stedet for at afskedige dem, så er der stadig langt op til fordums styrke.

Da der var flest ansatte på fabrikken i Struer talte man 80 medarbejdere. Det har også betydet, at Lars Thulstrup har måttet sige farvel til mange kollegaer i løbet af den tid, han har været ansat.

- Det var ikke sjovt. Det var det selvfølgelig ikke. Det var jo mange gode medarbejdere og kollegaer, vi sagde farvel til, siger han og fortsætter:

- Det var jo folk, man havde arbejdet sammen med både fem og ti år, som man lige pludselig skal sige farvel til.

På den 60.000 kvadratmeter store fabrik i Struer bliver omkring 9.000 kvadratmeter brugt til produktion. De bøffer og spareribs, der bliver gjort klar til de 23 restauranter, kæden tæller, udgør 20 procent af produktionen. De øvrige 80 procent går på færdigretter.

- Det at stå og pakke noget kød ud, der kommer fra et andet slagteri, og at kunne - ved at mærke på det og lugte til det - vurdere om kvaliteten er god nok, kræver en slagteruddannelse. Og det er uddannede slagtere, vi har til at stå heroppe, siger Lars Thulstrup.

Fabrikken har tidligere været et Danish Crown slagteri, men for tyve år siden, overtog Jensens Bøfhus lokalerne, og ifølge den administrerende direktør i Jensen Bøfhus er den en vigtig del af hele idéen bag kæden.

Nemlig, at man selv opskærer og formodner kødet til restauranterne.

- Det er jo rigtig meget af det, der er dna'en omkring Jensens Bøfhus, og det, som Jensens Bøfhus er kendt for oprindeligt. Så meget af det, der foregår heroppe, er jo stedet, hvor det starter, siger Anders Nikolaisen, der blev direktør ved begyndelsen af transformationen sidste år.

Svar til foråret

Jensens Bøfhus' "turnaround" kommer til at stå sin store prøve til foråret næste år, når regnskabet opgøres. I 2018 havde Jensens Food Group et overskud på 55 millioner kroner før skat i 2018, men det skyldes alene, at kædens bankforbindelse, SEB Bank, eftergav en gæld på 132 millioner kroner.

Direktør Anders Nikolaisen, der tidligere har stådet i spidsen for restaurantkæden Vivaldi, ser optmistisk på chancerne for at få vendt skuden.

- Det her er en rejse for os, ligesom det er for alle andre restaurationer, og ligesom det er for den helt almindelig dansker, som står med valgmulighederne derude, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at holde os relevante på det marked, som vi nu opererer på, og det tror jeg også, vi lykkes med.