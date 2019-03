Bryllupsturisme: Optimismen er tilbage hos bryllupsarrangør efter ministermøde

Siden 1. januar har en centraliseret enhed i Odense skulle godkende alle ansøgninger om udenlandske bryllupper i Danmark. Det fik store konsekvenser for bryllupsarrangørerne Danish Island Weddings på Ærø, hvis omsætning på to måneder faldt med 80 procent.

Nu tror medejer Louise Badino Moloney, at der er bedring inde for kort tid. Mandag mødtes hun og ni andre bryllupsbureauer med socialminister Mai Mercado (K).

- Vi føler os virkelig lettede over, at ministeren har hørt os og godt kan se, at vi står med et problem. Der er åbnet op for dialog, og det er enormt vigtigt.

- Jeg tror og håber på, når hun siger, hun vil gøre noget ved situationen, at hun mener det, siger Louise Badino Moloney.

Mødet med ministeren

På mødet gjorde Mai Mercado det tydeligt, at bryllupsturismen ikke må lide unødigt under de nye forhold.

- Bryllupsturismen betyder rigtig meget for Sydfyn, og det vil jeg gerne holde hånden under. Det vil et stort flertal af folketinget også, siger hun.

Derfor var mødet med bryllupsbureauerne også vigtigt og relevant for ministeren.

Socialminister Mai Mercado (K) lover at holde hånden under bryllupsturismen.

- Vi er forenede om en ting her, og det er at sikre vores bryllupsturisme, nu vi endegyldigt har fået lukket for proformaægteskaber. Der må ikke være tvivl om den sag.

- Vi sørger for i fællesskab - både bureauer, kommuner og os politikere - at sikre og holde hånden under bryllupsturismen. Det er det, vi alle har en klar interesse i, fortæller Mai Mercado.

Prop i systemet

Den centrale enhed i Odense blev oprettet for at forhindre proformaægteskaber i at blive indgået på dansk grund. Den beslutning er Louise Badino Moloney enig med ministeren i.

- Da den centrale enhed blev oprettet, var vi af den mening, at en form for centralisering faktisk var en god ting, for vi er selvfølgelig lige så enige med ministeren i, at vi skal have stoppet proformaægteskaber i Danmark, siger hun.

Dog oplever hun og hendes kolleger i bryllupsbrancen, at centraliseringen har skabt en prop i systemet.

Den prop skal ministeren og Statsforvaltningen nu forsøge at dæmme op for.

- Vi har den udfordring, at vi lige er gået i gang. Jeg synes faktisk, vi er kommet rigtig godt i gang, og vi har nogle meget dedikerede medarbejdere på det her. Men jeg sætter mig ikke op på den høje hest, og hvis der er noget, vi kan forbedre, og det er der givetvis, gør vi det, siger Anette Hummelshøj, direktør i Statsforvaltningen.

Hidtil har Ærø haft en samlet omsætning på 30 millioner kroner om året fra de mange bryllupper på øen.