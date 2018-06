Optimistisk direktør: Men kæmpe underskud i nordfynsk industrikoncern

Haarslev Industries har netop præsenteret et underskud på 136 millioner kroner. Ordrebøgerne bugner imidlertid.

På papiret ser det ikke kønt ud i det netop offentliggjorte regnskab fra Haarslev Industries på Nordfyn: et fald i omsætningen fra 1,6 til 1,4 milliarder kroner og et underskud på 136 millioner kroner.

Men det er ikke alt i et regnskab, der skal tages helt for pålydende.

- En del af omsætningsfaldet skyldes regnskabsmæssige ændringer. Det betyder konkret, at vores omsætning er påvirket med et sted mellem 90 og 115 millioner kroner i 2017. Resultatet af omsætningen på godt 1,4 milliarder kroner er et underskud på 136 millioner, og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, siger Han Defauwes,

Han glæder sig til gengæld over, at der netop er landet to ordrer til en samlet værdi af 47 millioner euro. Det er de største ordrer nogensinde for koncernen, der udvikler og producerer industrianlæg til produktion af fisk- , kød- og benmel til dyrefoder.

- I januar landede vi en amerikansk ordre på 21,5 millioner euro, hvilket var vores hidtil største ordre. Men den rekord holdt ikke længe, for vi har netop underskrevet endnu en meget stor kontrakt til en samlet værdi af 25,7 millioner euro, siger Han Defauwes i en pressemeddelelse.

Store ordrer

For Haarslev kommer de store ordrer på et tidspunkt, hvor ordrebeholdningen i forvejen nærmest var rekordstor, og koncernen foretager i øjeblikket en række betydelige investeringer med det formål at sikre en stærkere platform til fremtidens vækst, oplyser koncernen.

2017 var karakteriseret ved et højt aktivitetsniveau. Det betyder, at der året igennem var fyldt godt op i ordrebogen – en tendens, der er fulgt med ind i 2018.

- I vores 2020-strategi har vi et klart mål om at øge omsætningen med 50 procent, og det kommer vi naturligvis ikke sovende til. Vi har for nylig ansat en ny Innovationsdirektør, ligesom vi forventer at fordoble medarbejderstaben i vores udviklings- og innovationsafdeling, siger Han Defauwes.

2017 var ifølge direktøren præget af en stigning i koncernens faste omkostninger, ligesom en række projektrelaterede omkostninger satte deres aftryk på bundlinjen.

- Derfor er vi i gang med et stort internt arbejde med at optimere vores porretningsprocesser og implementerer blandt andet et nyt ERP-system, tiltag der alt sammen vil bidrage til en mere fokuseret forretning i fremtiden. Desuden har vi en klar forventning om at øge omsætningen med mere end 10 procent i 2018, siger Han Defauwes.

Haarslev har 1100 ansatte.

Trods årets store underskud er selskabets egenkapital fortsat på 593 millioner kroner.