Socialdemokratiet og SF har svært ved at acceptere det tekniske budgetudspil, som administrationen har spillet ud med. Venstre har dog flertal alene.

Socialdemokraterne i Nyborg lægger nu op til benhård forhandling om de effektiviseringer og besparelser, der er resultatet af administrationens tekniske budgetudspil.

Budgetudspillet var til førstebehandling i byrådet tirsdag.

Der skal findes ialt 51 millioner kroner allerede næste år stigende til 66,3 millioner i 2022.

Effektiviseringer og besparelser betyder nedlæggelse af cirka 20 stillinger i 2019 stigende til cirka 43 stillinger i 2022.

Venstre-fleral

Socialdemokratiet og SF er dog efter valget i den situation, at Venstre kan gennemføre budgettet med egne stemmer - partiet har med 13 byrådsmedlemmer absoilut flertal.

- I de forslåede besparelser er der besparelser på vores børn, som Socialdemokratiet vil arbejde benhårdt på at tage ud. Grundlæggende mener vi ikke, at vi skal rive ting ned som fungerer. Og vi kan se, at mange af de indsatser vi laver i vores skoler og daginstitutioner fungerer rigtig godt. Derfor mener vi ikke, at børnene skal spændes forrest på sparevognen, siger Sonja Marie Jensen.

Heldagsskole

Socialdemokratiet peger bl.a. på, at besparelser på Heldagsskolen, der huser 100 børn, som har tilpasningsvanskeligheder i Folkeskolen, er kommet som lyn fra en klar himmel.

Skolen skal ifølge budget-kataloget spare 1,5 millioner kroner.

- Eventuelle besparelser skal komme af faglige argumenter med et grundigt forarbejde, siger Socialdemokraterne.

Partiet er også utilfreds med, at der spares 7,5 millioner kroner på ændret arbejdstilrettelæggelse og ydelser til personalet på ældreområdet.

Overenskomst-forhold

- Det er fint at planlægge arbejdet mere effektivt, men vi mener ikke, det er politikernes opgave at opsige forhandlede lokalaftaler, siger Sonja Marie Jensen.

- De seneste tre år, har man ikke valgt at lave besparelser eller omprioriteringer i vores kommune. Det betyder at vi nu står overfor et ordentligt hug. Det er en ærgerlig tendens, i forhold til at se på omprioriteringer hvert år, siger hun.

Socialdemokratiet og SF går ind i de kommende budgetforhandlinger sammen.