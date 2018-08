Ord der rykker: Spoken Word Festival hylder det talte ord

Det vrimler med ord i Odense. Spoken Word Festival er nu i gang, og de kommende dage kan ord-lystne borgere vælte sig i arrangementer med fokus på ord i alle afskygninger.

Onsdag aften åbnede Spoken18, den niende udgave af Spoken Word Festival i Odense.

Åbningen fandt sted på Boogies, hvor Sofar Sounds stod for en aften med en række internationale fortællere. Blandt andet Bill og Elin Walker, der fortalte om deres 57 år lange ægteskab

Elin Walker er fra Odense og mødte Bill Walker på et udvekslingsophold i USA i 1961. Bill Walker har været i militæret, så de har boet mange steder i verden og holder nu til i Washington.

De holder dog fast i Odense, hvor de hver sommer tilbringer tre måneder i en lejlighed ved Fisketorvet.

Læs også Ord-orgie i Odense

Altså ganske få meter fra diskoteket Boogies, hvor de optrådte onsdag aften. Det blev så første gang nogensinde, at de trådte indenfor på Boogies.

De er dog særdeles bekendte med stedet, da de klokken fem om morgenen fra deres lejlighed tydeligt kan høre alle de unge mennesker, der i opløftet stemning forlader etablissementet, fortæller Elin Walker.

Bange for at snakke for meget

På åbningsaftenen tog parret udgangspunkt i to bøger, som de har skrevet om deres liv sammen.

- Et år var min mand i Vietnam i krig, og jeg var i Odense. En af vores bøger er baseret på alle de breve, som vi skrev til hinanden i det år.

Læs også Ø-festival: Avernax er solidt plantet - på trods af storm

- Det er spændende at komme tilbage til Odense, min fødeby, og skulle fortælle. Jeg er bange for at snakke for meget om mig selv. Men vi har jo oplevet så meget og boet så mange steder, så jeg kan slet ikke lade være. Både meget godt og også dårligt. Heldigvis glemmer man meget af det dårlige og husker mest det gode.

- Vi vil læse nogle af vores breve op, men det bliver nok for langt, for når man har så mange historier, er det ikke til at rydde op i det, siger Elin Walker, da TV 2/Fyn taler med hende inden åbningen.

Jeg er bange for at snakke for meget om mig selv. Men vi har jo oplevet så meget og boet så mange steder, så jeg kan slet ikke lade være Elin Walker, Washington

Sådan har jeg ikke fået den før

Elin og Bill Walker var med til at skyde Spoken Word Festival i gang. Forude venter nu ti dage med over 60 forskellige arrangementer af alskens art, der alle har det tilfælles, at de hylder det talte ord.

Der er poetry slam, koncerter, oplæsninger, debatter og meget mere.

Men hvornår bliver det egentlig rigtigt interessant for tilskueren? Hvornår risler det koldt ned ad ryggen af begejstring?

Det ved Mogens Davidsen, lektor ved kulturvidenskaber på SDU, noget om. Han holdt åbningstalen på Spoken18, og han ved godt, hvad der skal til for at få hårene til at rejse sig.

Jeg skal møde noget nyt. Jeg skal møde noget, hvor jeg siger: Sådan har jeg ikke fået den før Mogens Davidsen, lektor i kulturvidenskaber, SDU

- Jeg skal møde noget nyt. Jeg skal møde noget, hvor jeg siger: Sådan har jeg ikke fået den før. Når det gælder en oplevelse med det talte ord, så skal der være et element af poesi og gehør fra den, der taler. Jeg skal mærke, at folk er tilstede. Så vågner jeg og er med. Så står jeg overfor en kontakt mellem mennesker, og det er vigtigt, siger Mogens Davidsen.

Nej tak til at kede sig

Hvordan kan man undgå, at arrangementer baseret på ord bliver kedeligt?

Det har Mogens Davidsen også et bud på.

- Det kan man, hvis det er et sprog, som er til at forstå. Nørdens forhindring er, at han han taler et sprog, som kun er for de særligt indviede. Så får man kun en meget lille gruppe med. Man skal bruge sproget, så det når bedst ud, og folk forstår, hvad der bliver sagt, siger Mogens Davidsen.

Mange forskellige typer

Traditionelt set er Spoken Word en genre, hvor et menneske læser en tekst op på en scene, eventuelt tilsat musik, lys, lys og andet kreativt. Men på årets festival i Odense er der meget andet såsom digte, musik, skriveværksted, ordsalon med forfattere og debat. Derfor dukker mange forskellige typer op til en festival som Spoken Word

Læs også Tema for blomsterfestival: Cycling – Recycling

- Det er helt afhængigt af genren. Hvis det er rap, så dukker der nogle andre op end her til åbningen, som er med internationale kunstnere, så her har vi mange internationale studerende, siger festivalleder Betina Følleslev.

Der er ord og mennesker i alle former og udtryk i de kommende ti dage, når indre by i Odense indtages af Spoken Word Festival.

Læs mere om Spoken Word Festivalen på deres facebookside.