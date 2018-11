Ordfører om flere sager som Magnus': - Ministeren må indkalde til kammeratlig samtale

Det er et problem, at flere forældre til svært autistiske børn oplever at blive truet med anbringelse af deres børn.

Sådan lyder det fra flere partier på Christiansborg efter, at det er kommet frem, at Landsforeningen Autisme hver eneste uge bliver kontaktet af tre til fem familier, som føler, at kommuner ser forældrene som årsagen til børnenes store vanskeligheder.

- Vi bliver nødt til fra Folketingets side at gå ind i den her diskussion og se på, om borgerne kan være tjent med det her. Det er ikke det, der er hensigten med et ordentligt fællesskab, som tager sig af dem, der har brug for en hjælpende hånd, siger socialdemokraternes handicapordfører Orla Hav.

- Det kan godt være, at ministeren skal indkalde Kommunernes Landsforening til en kammeratlig samtale, understreger han.

Ministeren må på banen

Han bakkes op af Pernille Bendixen, der både er børneordfører i Dansk Folkeparti og sidder i det kommunalpolitiske udvalg, som er ansvarlig for Magnus' sag, nemlig Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune.

Hun vil bringe tendensen op på ministerens bord.

- Det er selvfølgelig et problem, hvis de oplever kommunen som værende en trussel. Der kan være noget i kommunikationen. Jeg synes, når de siger ude i foreningen, at de oplever så mange henvendelser, og at antallet er stigende, at det er noget, vi skal have gjort noget ved.

Eksperter underkendt i Magnus' sag

De politiske meldinger kommer efter, at TV 2/Fyn torsdag kunne fortælle historien om 17-årige Magnus, som lider af omfattende seperationsangst, og som derfor ifølge eksperter er dybt afhængig af sin mor.

En psykolog med særlig viden om autisme vurderer endda, at en beslutning om at anbringe Magnus udenfor hjemmet, vil medføre en betydelig risiko for selvmord.

Alligevel har Odense Kommune i en børnefaglig undersøgelse vurderet, at Magnus vil have det bedre på et bosted.

Dansk Folkepartis børneordfører, vil ikke kommentere den konkrete sag, men siger:

- Selvfølgelig har kommunen sine egne folk, og selvfølgelig er det dem, der skal sagsbehandle og vurdere. Men for at få den bedste løsning for børnene, så skal man have det tværfaglige og det brede samarbejde. Det sker sammen med de aktører, som er sammen med børnene, og som er eksperter på områderne. Det skal vi være bedre til at inkludere i vores sagsbehandling, siger Pernille Bendixen, medlem af Børne- og Ungeudvalget i Odense Kommune og børneordfører for Dansk Folkeparti.