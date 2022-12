Se den vilde udvikling: Politiet griber kun sjældent ind over for konkurssvindlere

- Når man kigger på kuratorernes redegørelser for nogle af de her konkursboer, så sidder man ofte og tænker, at det ikke kun handler om konkursrytteri og snyd, men om egentlig økonomisk kriminalitet, hvor nogen bør komme i fængsel. Men politiet har bare ikke ressourcer til at følge op på det, siger Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen.



Frustration blandt kuratorer

Carsten Ceutz understreger, at han har et godt samarbejde med politiet, men lægger ikke skjul på, at der blandt kuratorer og insolvensadvokater generelt er en frustration over, at politiet ganske enkelt ikke har ressourcerne til at forfølge flere sager. Ifølge ham er det nærmest blevet til et fast punkt på dagsordenen, når branchen holder møder med politiet.

- Vi har nogle fora, hvor vi ofte siger, at nu må I da snart gøre noget ved det. Så det er ikke fordi, at vi ikke giver vores frustration til kende. Politiet ved også godt, at de har en forpligtelse til at få undersøgt mange flere af de her sager. Men de har bare ikke ressourcerne til det, siger Carsten Ceutz.

Kræver efterforskning fra kuratoren

Carsten Ceutz peger på, at man blandt andet lavede reglerne om konkurskarantæne i en erkendelse af, at politiet ikke havde ressourcerne til at efterforske alle sager om økonomisk kriminalitet.

- Politiet er nødt til at foretage et valg af, hvad de vil prioritere først, og der kommer de her sager om økonomisk kriminalitet ikke først i rækken. Det var så også derfor, at man fra lovgivers side valgte at indføre reglerne om konkurskarantæne, så folk, der bedriver det, man kalder ”groft uforsvarlig forretningsførelse”, kan få en karantæne, hvor de ikke må drive virksomhed, siger Carsten Ceutz.

Det var Konkursrådet, der i 2011 lavede forarbejdet til reglerne om konkurskarantæne, der blev indført pr. 1. januar 2014. Men ifølge formanden Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen må reglerne aldrig virke som en erstatning for en egentlig efterforskning hos politiet.