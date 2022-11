Bedrageridømt tysker smidt ud af kontroversiel udlejer: - Jeg er rystet og ked af det

Osman Celik kan ikke længere drive sin virksomhed fra sin lejede adresse på Svendborgvej i Odense.

Efter TV 2 Fyn og Fyens Stiftstidendes afsløringer om tyskerens overenskomststridige virksomhedsdrift med social dumping, konkursrytteri og skattesvig vil hans udlejer, Christian Thiel Gørtz ikke længere have ham boende.

Det er bare ikke første gang, at Christian Thiel Gørtz har udlejet ejendomme til lyssky typer.

Vidste intet

Christian Thiel Gørtz bekræfter, at han har haft udlejet ejendommen på Svendborgvej til Osman Celik og virksomheden Optima Plan. Men ifølge udlejeren var han ikke klar over, at Osman Celik stadig var hans reelle lejer med firmaet Hamburg Plan.



Vi ved, at han bruger den som adresse til sine virksomheder, hvor vi nu har afdækket, at han laver skattesvig, konkursrytteri og social dumping.

- Jamen, jeg anede det faktisk ikke. Jeg så billedet af ham, men jeg har ikke kunnet få fat i ham igennem længere tid. Han har egentlig lovet at fjerne sine ting.

Har du smidt ham ud?

- Ja, det har jeg.

Det er i flere år, at de her østeuropæere har boet der.

- Jamen, så var det et andet firma, eller en anden der kontaktede mig med det.

Så han har brugt en stråmand?

- Ja, det har han.

Vi har fået beretninger fra flere af dem, der har boet derude og også fra 3F, at de har boet under kummerlige forhold i din ejendom, hvordan har du det med det?

- Det er jeg da ked af. Men jeg har ikke været så meget inde i Osmans sag.

Hvordan har du det med, at han har drevet overenskomststridig virksomhed fra dine adresser?

- Jeg er helt rystet. Jeg har ikke vidst, han har været derude.

Bør du som udlejer ikke være opmærksom på, hvem der lejer sig ind hos dig?

- Jo, men det er jo ikke Osman den her gang. Det har været en anden, der har kontaktet mig.

Bør du som udlejer ikke være opmærksom på det, når du nu allerede har haft en dårlig oplevelse med ham?

- Jo, det vil jeg give dig ret i, det burde jeg.

Din genbo fortæller også, at han har været meget frustreret over, at affaldet ikke blev tømt, og der var generelt meget postyr. Er det godt nok, at folk der lejer dine ejendomme, skaber den slags problemer for naboerne?

- Overhovedet ikke.

Ved at brække mig

Du har tidligere udlejet til to rockergrupper også, Gremium og Satudarah. I forbindelse med Satudarah-udlejningen sagde du også, at du ikke vidste, at det var dem, der lejede sig ind. Skal du til at overveje, om du driver udlejningsvirksomhed på ordentlig vis?

- Ej, det er jo ikke kun sådan nogen, jeg har boende. Men det kan da godt være, jeg skal have en anden en til at hjælpe mig. Jeg er da ked af situationen.

Hvorfor bliver du ved med at udleje til sådan nogle kriminelle foretagender?

- Det gør jeg da heller ikke. Jeg har da mange ordentlige lejere.

Men kan du forstå, hvis folk efterhånden begynder at knytte dit navn til kriminalitet?

- Ja, det kan jeg sagtens. Jeg er også ved at brække mig over det.

Hvordan har du det med, at du bliver ved med at være en del af de historier her?

- Det er jeg meget ked af.

Skal du i gang med en selvransagelse for at undgå, at sådan nogen som Satudarah og Osman Celik ikke lejer sig ind i dine ejendomme?

- Ja, det er nok det næste, ja. Det er vi enige om. Jeg skal nok til at kigge indad nu. Det er blevet for stort.