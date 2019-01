Otte dræbte: Yderligere to omkomne i togulykke på Storebælt

Politiets undersøgelser og videre efterforskning af togulykken på Storebælt har vist, at der var otte dræbte ved ulykken og ikke seks, som Fyns Politi meldte ud onsdag.

Der er tale om fem kvinder og tre mænd. Der er ingen børn blandt de dræbte.

Det fortæller politidirektør Arne Gram fra Fyns Politi på et pressemøde torsdag morgen.

- Desværre har vores undersøgelser i nat vist, at der var yderligere to dræbte i toget i forhold til, hvad vi kunne verificeret oplyse i går. Og det er jo den måde, vi arbejder på; vi gnaver os grundigt og ihærdigt frem med henblik på at kunne verificere tallet. Så vi må altså opjustere tallet fra i går på dræbte fra seks til otte, lyder det fra politidirektør Arne Gram.

Vi kan ikke oplyse så meget om de dræbte, men vi kan sige, at der er tale om fem kvinder og tre mænd, og der er ikke nogen børn blandt de omkomne Lars bræmhøj, chefpolitinspektør, Fyns Politi

Han forklarede, at toget, der i nat er blevet rangeret til et afskærmet baneterræn, flere steder var så medtaget, at det havde været meget vanskeligt for politiet at komme til at undersøge det.

- Vi har arbejdet hele natten, ihærdigt og meget hårdt, på at undersøge toget. Som vi fortalte i går (onsdag, red.), så foregik de første dele af vores undersøgelser under meget svære vilkår med vind, vejr og meget svære skader på toget derude. De skader gjorde, at det var vanskeligere end som så at komme ind i alle afkroge af toget, siger politidirektøren.

Fire formentlig identificeret

Identiteten på fire af de dræbte er Fyns Politi nu 'ret sikre på', mens de resterende fire endnu ikke er identificeret.

- Vi er der, hvor vi kan sige, at de fire er vi ret sikre på. Og så mangler vi lige de sikre oplysninger på de sidste.

- Vi kan ikke oplyse så meget om de dræbte, men vi kan sige, at der er tale om fem kvinder og tre mænd, og der er ikke nogen børn blandt de omkomne.

Chefpolitinspektør Lars Bræmhøj fra Fyns Politi fortalte på pressemødet blandt andet, at politiet har brugt tandkort til at identificere de dræbte, da flere af dem er kommet svært til skade ved ulykken.

- Vi arbejder så hurtigt, som vi overhovedet kan i forhold til at få dem identificeret. Vi gør det under nogle forholdsvis svære forhold, hvor vi blandt andet anvender DNA-spor og tandkort. Det skyldes også, at nogle af de her omkomne har meget svære skader, forklarer en tydeligt påvirket Lars Bræmhøj.

- Vi har arbejdet med et tog med meget svære skader. Vi har også arbejdet med nogle personer med meget svære læsioner, og jeg ønsker egentlig ikke at sige mere omkring det, siger Lars Bræmhøj.

Vil give pårørende vished

Chefpolitiinspektøren fortæller videre, at det har været vigtigt for politiet at få fat i pårørende til de savnede og få informeret dem om, hvordan situationen ser ud.

- Arbejdet med at identificere de omkomne i toget har selvfølgelig til formål, at de pårørende så hurtigt som muligt kan få en vished for, hvad der er sket med deres kære, siger Lars Bræmhøj.

Han bekræfter, at de omkomne primært befandt sig i den første togvogn.

- Jeg tror, det er meget tydeligt, at med de skader, der er togvognen og specielt i den venstre side, så vil der også være skader blandt de folk, der har siddet der.

Chefpolitiinspektøren understreger, at politiet nu er helt sikre på, at der ikke er flere omkomne i toget, ligesom de har afsluttet registreringen af alle 131 passagerer i toget.