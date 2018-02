Stor narkosag mod otte mænd trækker spor til Fyn og Langeland

Tirsdag starter en sag mod otte mænd, der er tiltalt for at indsmugle og fremstille store mængder narkotika.

Over to kilo kokain, lidt over 50 kilo amfetamin, 210 kilo skunk, adresser i hovedstadsområdet, på Fyn og Langeland og en køretur til Holland i en Volkswagen Bora fra 1999 for at hente amfetaminolie.

Sådan kan den narkosag, som politiet har kaldt Operation Baresso, opsummeres.

Hvorfor sagen har fået netop det navn, vil anklager Sannie Pilebo ikke fortælle. Men hun understreger, at kæden af kaffebarer med samme navn ikke har noget med sagen at gøre og heller ikke er under mistanke.

Det første retsmøde i sagen finder sted tirsdag i Retten på Frederiksberg.

Store mængder

Otte mænd mellem 28 og 48 år er tiltalt for at indsmugle, modtage, besidde, opbevare, fremstille og videreoverdrage de store mængder narkotika.

Det fremgår ikke af anklageskriftet, hvornår de ting de otte mænd er tiltalt for først finder sted.

28. april sidste år blev der dog sat et midlertidigt punktum. Her blev de otte mænd anholdt forskellige steder i Danmark.

Forud for den dato smuglede tre af de tiltalte ifølge anklageskriftet lidt over to kilo kokain ind i Danmark. Herefter overdrog en af de tre angiveligt kokainen ad syv omgange til to af de andre tiltalte i løbet af foråret.

Alle overdragelserne skete ifølge anklageskriftet med den hensigt, at modtagerne skulle videresælge kokainen.

Køretur til Holland

25. april kørte to af de tiltalte til Holland i den føromtalte VW Bora for at hente 1,5 liter amfetaminolie, der angiveligt skulle bruges til at fremstille lidt over 6,5 kilo amfetamin.

Forud for det havde tre af de tiltalte ifølge anklageren allerede fremstillet 45 kilo amfetamin og overdraget cirka halvdelen til to af de andre tiltalte.

Men sagen begrænser sig ikke til kokain og amfetamin. Ifølge anklageren arrangerede fem af de tiltalte i april således indsmuglingen af 210 kilo skunk, der kom til landet på et tidspunkt mellem 27. og 28. april.

En af de tiltalte er udlænding. I 2008 blev han udvist fra Danmark med indrejseforbud for bestandigt.

For at komme til bunds i den store sag har Retten på Frederiksberg afsat 23 retsdage frem mod 14. maj.