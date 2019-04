Retssag starter tirsdag: Otte unge fynboer i retten for at dele børneporno

Et enkelt tankeløst klik, og så ender man i retten. Med udsigt til fængselsstraf.

Det er følelsen, en gruppe gymnasie-elever i Nyborg sidder med, når de betragter det retslige efterspil i den såkaldte Umbrella-sag, hvor over 1000 unge fra hele landet er blevet sigtet for at dele sexvideoer med to mindreårige.

Hvis jeg tager et billede, så er jeg begyndt at spørge mine venner, om det er i orden, at jeg deler det på nettet. Holger Rabjerg Grünbaum, elev, Nyborg Gymnasium.

- De tænkte sikkert ikke over det i øjeblikket, men dagen efter har de tænkt, åh, det var måske knap så fedt, siger Julia Aleksandra Gertsen, der går i 1.g. på Nyborg Gymnasium.

TV 2/Fyn mødte de unge i frikvarteret for at høre deres mening om sagen.

Og på en måde kan klassekammerat Holger Rabjerg Grünbaum godt forstå, at de tiltalte kom til at dele videoen.

- Så har man lige et sjovt, frækt billede. Så spørger ens venner: "Sender du den ikke lige videre?" Og så spreder det sig på den måde, siger han.

Jeg er begyndt at spørge

Umbrellasagen handler om deling af to videoer. I videoerne har to unge under 18 år sex. Men fordi de to er under 18 år, så er der altså tale om børneporno.

Én fynbo er indtil videre dømt i sagen. Det skete i marts, da en ung mand fra Middelfart fik 20 dages betinget fængsel.

For de unge, der dømmes i sagen, vil dommen fremgå af deres børneattest de næste ti år.

Det er typisk unge mennesker, som på gerningstidspunktet var mellem 15 og 18 år. Og jeg tror i mange tilfælde, at der er tale om tankeløshed. Jacob Thaarup, anklager, Fyns Politi

Sagen har fået de unge i Nyborg til at ændre adfærd.

- Jeg tænker vildt meget over, hvad jeg deler. For det kan bare ødelægge alt for en, siger Daniella Rosendahl.

Og Holger Rabjerg Grünbaum har taget konsekvensen skridtet videre:

- Hvis jeg tager et billede, så er jeg begyndt at spørge mine venner, om det er i orden, at jeg deler det på nettet.

Ny bølge af retssager på vej

Der er i alt rejst tiltale i 34 fynske sager.

Og anklager i de fynske sager, Jacob Thaarup, er umiddelbart enig med de østfynske gymnasie-elever:

- Det er typisk unge mennesker, som på gerningstidspunktet var mellem 15 og 18 år. Og jeg tror i mange tilfælde, at der er tale om tankeløshed. Man har overhovedet ikke været klar over alvoren og det strafansvar, der er forbundet med at blive dømt for den slags. siger Jacob Thaarup.

Otte af de 34 retssager startede altså tirsdag morgen ved Retten i Odense. Sagerne kører indtil 16. april.

Men det bliver med stor sandsynlighed ikke de sidste i Umbrella-sagen.

- Efter første runde er der kommet flere sager til, og vi behandler i øjeblikket 15 nye sager her på Fyn. Man kan kalde det anden bølge i komplekset, siger Jacob Thaarup.

Tilbage på gymnasiet har eleverne ondt af de to i videoerne.

- De er jo med til at ødelægge de her to personers liv, siger Katy Mishvelia, der går i 1.g. gymnasiet i Nyborg.

Og Julia Aleksandra Gertsen supplerer:

- Det er meget grænseoverskridende. De kan jo få syge selvtillidsproblemer, hvis folk kan genkende dem fra den der sexvideo.

Børneporno eller blufærdighedskrænkelse? De unge er tiltalt for at have delt sexvideoerne via facebook.

De unge, der er i retten tirsdag, er imidlertid tiltalt forskelligt. Der har nemlig været to videoer i omløb.

Den ene video er af en sådan karakter, at retten ikke mener, at man kan sige med sikkerhed, at det er børn, der deltager. Det kan man til gengæld tydeligt i den anden video.

Såfremt der sker domfældelse for at have sendt video et videre, bliver man dømt for blufærdighedskrænkelse og videregivelse af forhold, der hører privatlivet til. Her vil straffen typisk være en bøde.

Hvis man dømmes for optagelse to, hvor domstolen hidtil har ment, at det tydeligt fremgår, at der er tale om mindreårige, så er straffen hårdere.

Her bliver man dømt efter paragraffen i straffeloven om videregivelse af børnepornografisk materiale.

