- OUH-byggeri er ikke interessant nok

NCC/Bravida vurderer, at andre projekter er mere interessante end klyngerne på det ny OUH.

NCC/Bravida Konsortiet har lavet en samlet vurdering af, hvad det indebærer at lave et tilbud på klyngebyggeriet på Nyt OUH og eventuelt senere at skulle bygge det. Firmaet mener, at der er bedre mulighed for at vinde og tjene penge på andre projekter.

- Vi har lavet en afvejning af, hvor mange ressourcer, vi skal bruge på at udarbejde et tilbud på byggeriet på OUH og sandsynligheden for at vinde projektet. Vi har også vurderet, hvor krævende byggeriet vil blive, og hvor mange penge, vi kan tjene på det, siger kommunikationschef hos NCC/Bravida, Trine Leth til TV 2/Fyn.

- Efter vurderingen mener vi, at vi får mere ud af at bruge vores energi på andre projekter, tilføjer hun.

Med i overvejelserne indgår, at NCC/Bravida ikke kom i betragtning til byggeriet af et behandlings- og sengeafsnit på Nyt OUH, som i december gik til italienske JV CMB/Itinera.

Region Syddanmark ærgrer sig

Formanden for Region Syddanmarks anlægs- og innovationsudvalg, Karsten Uno Petersen (S), ærgrer sig over, at NCC/Bravida trækker sig ud af udbuddet.

- Det betyder oplagt mindre konkurrence; men vi ser frem til en god og konstruktiv snak med de resterende ansøgere, skriver han i en pressemeddelelse.

Der er nu tre totalentreprenører med i udbuddet. Det er JV CMB/Itinera, We Care med MT Højgaard og 5E Byg A/S.

- Vi håber ikke, at vi kommer i den situation, at flere af ansøgerne trækker sig. Men hvis det sker, er vi berettiget til og forventer at forsætte dialogen med den eller de resterende ansøgere. Vi har ingen grund til at tro, at konkurrencesituationen bliver forbedret ved at annullere udbuddet og genudbyde opgaven. Afhængigt af hvordan konkurrencesituationen udvikler sig, vil vi have fokus på at sikre, at klyngekontrakterne bliver indgået til konkurrencedygtige priser, siger Karsten Uno Petersen.

Udbudsfasen varer til maj

Dialogen mellem regionen og de tre entreprenører fortsætter til maj 2018. Derefter laver regionen det endelige udbudsmateriale, der blandt andet bygger på konsortiernes input.

Dernæst laver konsortierne deres endelige tilbud, og går alt efter planen, skal regionsrådet afgøre, hvem der skal bygge de fire klynger i september.

Klyngerne på 93.000 kvadratmeter udgør cirka en tredjedel af Nyt OUH og kommer til at huse højt specialiserede funktioner, ambulatorier, kontorer og undervisningslokaler.

Prisen ligger i omegnen af 1,6 milliarder kroner.

