Sygehus pyntede på unge lægers uddannelse

Ortopædkirurgisk Afdeling på Odense Universitetshospital får kritik fra Sundhedsstyrelsen. I en inspektorrapport konkluderer styrelsen, at der er flere kritiske punkter i afdelingens uddannelse af nye speciallæger.

Formand for Yngre Læger, Helga Schultz, finder rapporten bekymrende.

- Det kan jo have den konsekvens, at den speciallæge, der kommer ud, ikke er så dygtig, som man ellers ville have regnet med, fortæller hun til TV 2/Fyn.

Det kan have alvorlige konsekvenser, at unge læger får underskrevet kompetencer, de ikke har, mener formand for Yngre Læger, Helga Schultz.

I inspektorrapporten fortæller flere af lægerne under uddannelse, at de har fået underskrevet kompetencer, hvor deres vejleder samtidigt anførte, at de rent faktisk ikke var opnået.

- Det har den konsekvens, at man ikke har været hele vejen rundt i sin uddannelse. Der er jo en grund til, at der er nogle fra myndighederne, der har besluttet, hvad man skal kunne, før man må kalde sig speciallæge, siger Helga Schultz.

Uacceptabelt

På Ortopædkirurgisk Afdeling undervises de unge læger i forskellige knoglebrud og -skader og lærer blandt andet at behandle børn og traumepatienter. På afdelingen tager Lonnie Froberg, der er ledende overlæge, rapporten meget alvorligt.

- Det er svært bekymrende, det er klart. Vi kan ikke acceptere som afdeling, at der er nogle læger, der får underskrevet kompetencer, som de ikke har opnået, siger Lonnie Froberg.

Rapporten er fra 2018, og selvom Lonnie Froberg først tiltrådte som ledende overlæge i maj i år, har hun forsøgt at finde ud af, hvordan og hvorfor vejledere har kunnet skrive uddannelsespapirer under trods manglende kompetencer.

- Vi har forsøgt at undersøge, hvordan det er sket ved at sprøge de uddannelsessøgende læger, om de kan konkretisere, hvad der er sket og hvornår - og vi har spurgt de læger, der har skrevet under, om de kender til, at der bliver skrevet under på kompetencer, der ikke er opfyldte. Vi har ikke kunnet få konkrete eksempler, så vi har faktisk ikke kunne komme dybere til bunds i det, fortæller Lonnie Froberg.

Vil forbedre forholdene

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S), er ligesom Lonnie Froberg og Helga Schultz ikke imponeret over, hvad Sundhedsstyrelsen har fundet på afdelingen.

- Selvfølgelig er det ikke godt nok. Det er svært bekymrende. Det er endda mere end svært bekymrende - det er meget bekymrende, siger han.

Derfor har Ortopædkirurgisk Afdeling, siden rapporten udkom, arbejdet på at forbedre forholdene for de unge læger.

- Når der kommer en uddannelsessøgende læge til os, får de en hovedvejleder, der følger lægen gennem halvandet år, hvor de er på afdelingen. Derudover har vi suppleret med en ekstra vejleder inden for det kirurgiske felt, den uddannelsessøgende læge er i, forklarer Lonnie Froberg.

Odense Universitethospitals lægelige direktør, Kim Brixen, ser med stor alvor på sagen.

- Det her med, at der er nogen, som måske har fået nogle underskrifter, som de ikke har været berettiget til. Den del ser vi utrolig alvorligt på. Det er dybt kritisabelt, siger han.

Ledende overlæge Lonnie Froberg vil forbedre de unge lægers uddannelsesforhold på Ortopædkirurgisk Afdeling på OUH.

Adspurgt om sagen kan have haft konsekvenser for patienter på afdelingen, mener Kim Brixen dog ikke, det er sandsynligt.

- Det tror jeg ikke. Vi skal huske, at listen af kompetencer den enkelte læge skal igennem er et meget langt kompetencekatalog med 80 eller 90 punkter. Nogle af dem handler om håndværksmæssige ting, nogle handler om samtaleteknik, ledelsesmæssig teknik og så videre. Vi kan jo altså ikke komme dybere ned i, hvad det måske er for krydser, der er blevet sat uretmæssigt, siger den lægelige direktør.

Sundhedsstyrelsen vil ikke udtale sig om sagen, før man har foretaget næste tilsyn på afdelingen i august.