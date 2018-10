Skanninger slog fejl: 344 patienter bliver genindkaldt

OUH har konstateret, at kvaliteten af mindst tre patienters ultralydsskanninger for forsnævring af halspulsåren ikke har levet op til sædvanlig kvalitet.

Derfor indkaldes 344 patienter til en ny skanning på Neurologisk Afdeling i Odense, skriver OUH i en pressemeddelelse.

OUH blev opmærksom på den manglende kvalitet i nogle af ultralydsskanningerne på Neurologisk Afdeling, fordi der var et fald i antallet af operationer for forsnævring af halspulsåren på OUH i første halvdel af 2018.

Derfor satte hospitalet en undersøgelse i gang af blandt andet ultralydsskanningerne af halspulsåren, som er første skridt til at afklare, om man skal tilbydes en operation.

Samtidig fandt man tre tilfælde af skanninger, der ikke levede op til sædvanlig kvalitet. Afdelingen er fortsat ved at afdække årsagen til og konsekvenserne af den manglende kvalitet, men den kan muligvis kædes sammen med et svigt i oplæringen og supervisionen.



- Vi er frygteligt kede af, at det her er sket, og vi tager det meget alvorligt. Derfor har vi valgt for en sikkerheds skyld at indkalde alle relevante patienter til en ekstra skanning. Vi har også med det samme reageret ved at følge op på oplæringen og sætte supervision på, siger sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen.

Hun fortæller desuden, at man også er opmærksomme på, at der kan være tidligere patienter, der måske ikke har fået den optimale behandling på grund af det her.

- Det er vi ved at finde ud af. Men vores første prioritet er lige nu at få indkaldt de patienter, der er skannet indenfor tre måneder til en ny undersøgelse.

- Det er slet ikke acceptabelt, og jeg undskylder virkelig over for vores patienter. Vi erkender fuldt ud, at det ikke er godt nok for dem og deres pårørende, siger sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen.

Brev på vej

OUH har kontaktet alle patienter, der har fået en ultralydsskanning af halspulsårerne på Neurologisk Afdeling i de seneste tre måneder og tilbudt en ny skanning.



Brevene til patienterne, der får tilbudt en ny skanning, er sendt og ligger derfor klar i e-Boks eller kommer med posten i løbet af de næste par dage.

Patienter, der har fået foretaget ultralydsskanninger et andet sted på hospitalet eller et andet sted på kroppen, behøver ikke være bekymrede for kvaliteten af deres skanning, skriver OUH i pressemeddelelsen.

