OUH har succes med at sende tidligt fødte børn hurtigere hjem 

Selvom lille Oscar blev født 40 dage for tidligt og kun vejede 2,5 kilo, da han kom til verden på OUH, så kom han med sin mor, far og storesøster hjem til Langeskov få dage efter fødslen.

Normalt sender OUH ellers først for tidligt fødte børn hjem den dag, hvor de ifølge terminen skulle være kommet til verden.

For forældrene Marie og Michael Rønning Fausing ville det betyde, at de skulle tilbringe 40 dage på OUH med Oskar. Men på grund af et nyt forskningsprojekt på OUH fik de lov at komme hjem få dage efter fødslen.

Videokonsultation fra hjemmet

I stedet for at være indlagt får de en tablet med hjem, hvor de kan have videokonsultationer med en sygeplejerske fra OUH. Det kaldes et telemedicinsk tidligt hjemmeophold, forklarer Kristina Garne Holm, der er forskningssygeplejerske og post.doc. på OUH.

- Vi tilbyder noget, der hedder telemedicinsk tidligt hjemmeophold, hvor forældre til for tidligt fødte børn kan få deres børn med hjem på et tidligere tidspunkt, end hvad vi tidligere har gjort, siger hun.

Marie Rønning Fausing, der er mor til Oscar, er meget tilfreds med videokonsultationerne. Indtil Oscar selv kan indtage føde - altså uden en sonde - har familien to ugentlige videokonsultationer med en sygeplejerske. Det er nemt, og det fungerer, siger hun.

- Man laver en aftale på forhånd med dato og tidspunkt, og så er det på en ipad. Det eneste jeg skal gøre er at sidde klar på det her tidspunkt, og så er det OUH, der ringer op, siger hun.

En lægelig vurdering om barnet er parat

På OUH er det sygeplejersken Birte Rossen Møller, der ringer op til de nybagte forældre i Langeskov denne dag. Hun er også glad for den nye teknologi.

- Det fungerer virkelig godt, for vi kan se, hvordan patienterne har det, når vi ringer dem op. Det første billede, det første indtryk, kan du se, om de har det godt, og om de trives derhjemme, eller om de er udfordret på en eller anden vis, siger Birte Rossen Møller.

For at få sit for tidligt fødte barn med hjem, skal barnet være stabilt og være klar til at lære at spise - enten fra sin mor eller fra en flaske. I sidste ende er det dog læger og sygeplejersker, der skal vurdere, om barnet er klar til at komme hjem.

Oscars far, Michael Rønning Fausing, er dog ikke i tvivl om, at det har haft stor betydning for familien, at sønnen kunne komme tidligt hjem efter fødslen.

- Det har jo betydet, at vi kunne være en familie alle fire. Fremfor at Marie og den lille har været på OUH, og så har mig og Freja kørt i pendulfart frem og tilbage. Så det har haft en kæmpe betydning, siger han.

Telemedicinsk behandling frigør ressourcer

Det er dog ikke kun familierne, som nyder godt af det nye forsøg. For OUH er det også en fordel at sende dem tidligere hjem.

Det siger Kristian Kidholm, der er forskningsleder og sundhedsøkonom på OUH.

- Projektet med de præmature børn har frigjort en masse senge, som vi kunne bruge sidste år til at håndtere, da vi så en stigning i antallet af fødsler på Fyn.

- Hvis ikke vi havde fået frigjort de senge, så havde afdelingen simpelthen ikke kunne få det til at hænge sammen. Men fordi de havde fået de for tidligt fødte børn ud fra sengene og til at være i deres eget hjem, så var der den kapacitet, der var til rådighed.

OUH håber nu på, at projektet med telemedicinsk behandling kan overføres til andre afdelinger på sigt.