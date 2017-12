OUH: Ingen risiko for patienter trods fejl i allergitest

Mindst 2.500 prøver af allergi mod antibiotika kan indeholde fejl. 500 danskere er blevet testet i Odense.

De 500 danskere, som i perioden 1. maj til 21. december er blevet testet for allergi mod antibiotika på Odense Universitetshospital (OUH), skal ikke være nervøse for, om der er fejl i deres prøvesvar. Det siger Carsten Bindslev-Jensen, professor og specialeansvarlig overlæge ved Allergicentret på OUH.

Fredag kom frem, at patienter, der har fået at vide, at de kan tåle ampicillin og amoxicilling siden 1. maj, kan have fået et forkert resultat. Det oplyste Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Vi har en aftale med de praktiserende læger om, at de sender patienterne med negativ blodprøve til videre udredning hos os på Allergicenteret.

- Her supplerer vi dem så med en række andre undersøgelser i huden og ender med, hvis vi er usikre, at give patienten penicillin på Allergicentret under opsyn, siger Carsten Bindslev-Jensen i en skriftlig kommentar.

- Har du efter undersøgelserne på OUH fået at vide, at du ikke er allergisk over for antibiotika, behøver du derfor ikke kontakte vagtlæge eller egen læge for at få en ny undersøgelse, siger han.

Styrelsen for Patientsikkerhed kender ikke det præcise antal af prøver, der kan indeholde fejl. Men i Østdanmark er der tale om mindst 2500 prøver, som potentielt kan indeholde fejl, oplyste styrelsen.

Alle berørte patienter i Region Sjælland er fundet og vil blive kontaktet, siger sundhedsfaglig chef Preben Cramon.

I Region Sjælland er der tale om knap 1000 patienter, der er blevet undersøgt for allergi over for præparaterne. Og det gælder kun undersøgelser foretaget mellem 26. april og 21. december i år.

- Hvis en testet patient skal have antibiotika nu, er det vigtigt, at patienten informerer den læge eller sygeplejerske, der behandler vedkommende, om, at de kan være allergiske overfor de to præparater, selv om de er testet negative, siger Preben Cramon.