OUH slankes: 170 sengepladser forsvinder

I 2018 nedlægger OUH 30 sengepladser. Frem mod Nyt OUHs åbning i 2022-23 forsvinder yderligere 140 sengepladser.

Færre patienter skal indlægges på supersygehuset Nyt OUH, når det står klar engang i 2022-23. Derfor er hospitalet allerede nu i gang med at tilpasse antallet af sengepladser ved at nedlægge flere af dem.

Siden 2013 og frem til i dag er der forsvundet 84 sengepladser på OUH. Frem til åbningen af supersygehuset i Odense S afvikles yderligere 170 sengepladser. I alt nedlægges 245 sengepladser på ti år.

Alene i år fjernes 30 sengepladser. Blandt andet nedlægges otte pladser på fødeafdelingen, og ifølge Fyens.dk lukkes ti senge på ortopædkirurgisk afdeling efter påske.

På OUH er sengene i brug 85 procent af tiden. Der er ifølge hospitalet derfor ikke mangel på senge, selvom sengepladserne reduceres.

Udkørende akutteam

Behovet for færre sengepladser skyldes blandt andet flere skånskomme behandlingsmetoder og flere behandlinger af patienter i hjemmet.

Derfor er der oprettet et akutteam bestående af 15 sygeplejersker, der kan behandle patienter, der tidligere ville have behov for indlæggelse, hjemme i deres egen sofa.

Teamets opgaver består i at behandle, pleje og lave vurderinger af de svage borgere, som dermed skal undgå opslidende forløb, hvor de ryger ind og ud af hospitalerne.

Akutteamet kørte de første besøg 3. januar, og siden da er 450 patienter blevet behandlet uden for hospitalet.