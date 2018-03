Regioner varsler lockout af 70.000: OUH bliver ramt

Danske Regioner varsler en lockout af omkring 70.000 regionalt ansatte, som modsvar på fagforeningers varsel om strejke, efter forhandlingerne om de offentlige overenskomster er brudt sammen.

Lockouten kan starte den 10. april - seks dage efter fagforeningernes varslede strejke. Det skriver Danske Regioner på sin hjemmeside.

En lockout af de regionalt ansatte betyder, at de vil blive sendt hjem af deres arbejdsgiver uden løn. En lockout vil berøre væsentligt flere end den varslede strejke.

Læs også Fakta: Det får du udbetalt under strejke og lockout

Læs også Nyt lockout-varsel: Folkeskoler rammes

Lockout rammer sundhedsvæsenet

Danske Regioner har foreløbigt udpeget følgende hospitaler, der kan blive berørt:



Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Herlev og Gentofte Hospital

Rigshospitalet og Rigshospitalet Glostrup

Sygehusenhed Midt

Sygehusenhed Vest

Regionshospitalet Horsens

Regionshospitalet Randers

Aarhus Universitetshospital

Regionshospital Nordjylland

Aalborg Universitetshospital

Holbæk Sygehus

Sjællands Universitetshospital - Køge

Odense Universitetshospital

Sygehus Sønderjylland-Sønderborg

Friklinikken - Grindsted

Sygehus Lillebælt-Middelfart

Syddanske Vaskerier - Odense

Alle regionshuse

* Regionerne har ikke fastlagt det præcise omfang af lockouten.

* Undtaget fra lockouten er en række sårbare patientgrupper, herunder alle psykiatriske patienter. Samtidig skal et nødberedskab sørge for, at ingen patienter kommer i livsfare. Akutte funktioner rammes ikke-herunder kræftbehandlingen.

Kilder: Danske Regioner