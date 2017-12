Over 170 tip til politiet i sag om stenkast

Indtil juledag har Fyns Politi modtaget over 170 henvendelser i sagen om stenkast fra to broer over motorvejen vest for Odense. Flere tip går på konkrete personer.

Fyns Politi har i løbet af de sidste dage modtaget over 170 henvendelser i sagen om stenkast fra to broer over motorvejen vest for Odense.

- Mellem 20 og 30 går på konkrete personer, fortæller vicepolitiinspektør Per Lydiksen Laursen fra Fyns Politi.

Nu er politiet i gang med at sammenholde de mange tip med den tidligere efterforskning.

Læs også Politiet indkalder ekstra mandskab for at opklare stenkast

- Er der tip om nogen personer, som vi kender fra vores tidligere efterforskning eller vi kender i forhold til noget tidligere kriminalitet, så går vi ud og taler med de pågældende. I den sammenhæng kan det være nødvendigt at bede om et mundskrab til en dna-prøve, fortæller vicepolitiinspektør Per Lydiksen Laursen.

Fyns Politi har også fået henvendelser fra borgere om grupper af personer, der færdes i bestemte områder i Tarup og Næsby.

Politiet har også fået henvendelser om et Volvo-lignende køretøj, som blev efterlyst i august 2016.