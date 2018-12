Over 300 patienter behandlet hjemme i sofaen

Du behøver ikke at blive i en hospitalsseng, fordi du for eksempel har en infektion, som kræver intravenøs antibiotikabehandling.

I næsten et år har OUH og sygeplejerskerne fra Akutteam Odense, som er Odense Kommunes hold af sygeplejersker, foretaget akutsygepleje i borgernes eget hjem. Akutteam Odense medvirker til at forebygge genindlæggelse og unødvendigt lange indlæggelser ved at sikre, at patienter fra OUH har kunnet få behandlingen i deres eget hjem.

Det seneste års tid har flere patienter i Odense således skiftet sengen på hospitalet ud med sofaen derhjemme, når de skulle have deres behandling.

Siden akutteamets start i januar er 334 patienter fra OUH blevet behandlet i eget hjem, og det har givet patienterne en helt anden mulighed for at komme tilbage til dagligdagen, selv om de er i behandling.

- De fleste patienter vil hellere være hjemme, når de kan klare sig selv. På den måde får de noget af deres dagligdag tilbage, selv om de stadig er i behandling fra hospitalet, siger oversygeplejerske Charlotte Mose Hansen fra Fælles Akut Modtagelse (FAM) på OUH.

Hun fortæller, at det især er de ældre patienter, som har godt af at komme hjem, når de er friske nok til at tage vare på sig selv.

Charlotte Mose Hansen konstaterer samtidig, at akutteamet giver patienterne en lige så god og tryg behandling som på hospitalet.

- Sygeplejerskerne er specialuddannede til opgaven, og de er hele tiden i dialog med vores overlæger, som stadig har ansvaret for behandlingen og følger op på patienterne lige så ofte, som hvis de var indlagt.

Behandling er ikke bare flyttet hjem til patienterne

Det særlige ved samarbejdet mellem OUH og Akutteam Odense er, at akutteamets sygeplejersker holder til på OUH.

Leder af Akutteam Odense, Nina Andersen, forklarer, at teamets sygeplejersker møder patienterne på OUH og aftaler, hvordan behandlingen i hjemmet skal foregå, ligesom der hver dag er møder mellem læger og akutteam.

- Netop den tætte kontakt med lægerne gør også, at vi hurtigt kan reagere på små ændringer hos patienten og tilpasse behandlingen, uden at patienten igen skal en tur ind forbi hospitalet, siger Nina Andersen.

