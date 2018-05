Over halvdelen af Fyn sorterer ikke plast

Seks ud de ti fynske kommuner sorterer ikke plast. Årsagen skal findes i økonomien, for det er ifølge Kommunernes Landsforening en dårlig forretning.

Kun Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Assens og Ærø Kommuner sorterer plast på Fyn. Det viser en rundringning, som TV 2 har lavet på baggrund af en rapport fra Miljøstyrelsen.

Samtidig viser en Megafon lavet for TV 2 og Politiken, at ni ud af ti danskere mener, det er vigtigt at sortere plastik i husholdningen, så det kan genanvendes.

Det er dog en dårlig forretning for kommunen at sortere plast, og derfor vælger flere ikke at gøre det, mener Kommunernes Landsforening, KL.

- Vi har den udfordring, at hvis mængden af plastik er for lille, så kan det måske ikke betale sig, og derfor har vi brug for at få tænkt virksomhedernes og husholdningernes genbrugsplast ind i samme pulje, så der kommer økonomi i at kunne genanvende frem for at brænde det af, lyder det fra KL til TV 2.

Bekymrende ressourcespild

Kommunerne henviser deres borgere til selv at stå for hjemmets sortering, samt køre plasten på en genbrugs- eller miljøstation.

Det bekymrer Kristian Syberg, der er lektor på Roskilde Universitet:

- Vi har i mange, mange år bare produceret plastik uden at tænke på, at det er en ressource, som vi skal passe på. Plastik bliver lavet af olie, og når vi brænder det af, så mister vi en ressource, som vi burde kunne genbruge bedre. Vi har en kæmpe udfordring i Danmark i forhold til at løfte det, siger han til TV 2.

Kravet til kommunerne er, at mindst 51 procent af affaldet fra husstandene i 2020 skal genanvendes. Hvad kommunen vil satse på af plast, glas, pap eller metal, er op til dem selv.

Her er eksempelvis bioaffald en meget bedre forretning, da det vejer mindre end plastiskaffald.

På landsplan er det 40 ud af landets 98 kommuner, der ikke samler plastsorteret affald ved husstanden.

