Overblik: Disse borgere kæmper for førtidspension i Faaborg-Midtfyn

Disse tre kvinder har i flere år kæmpet for førtidspension. Kun én har efter fem et halvt år fået tilkendt pension. De to andre er begge blevet indstillet og afvist to gange. Foto: TV 2/FYN

Faaborg-Midtfyn Kommune er den kommune på Fyn, der afviser flest ansøgninger om førtidspension. Her kan du få et overblik over nogle af de sager, hvor borgere i Faaborg-Midtfyn har kæmpet for at få tilkendt førtidspension.