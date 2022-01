Lærere i isolation giver udfordringer: Kommuner efterspørger mere selvbestemmelse

Brugen af vikarer er en gennemgående løsningsmulighed, men ovenstående kreative eksempel står ikke alene.

Karen Rasmussen, der er formand for den lokale skolelederforening i Nyborg Kommune, fortæller også, at hun kender til tilfælde, hvor vejleder- og forberedelsestimer er inddraget for at dække undervisning.

På Korup Skole i Odense, hvor Simon Hempel-Jørgensen, som også er formand for kommunens skolelederforening, er skoleleder, er 20 af 75 pædagogiske medarbejdere lige nu hjemme. Her har der også været brug for kreative løsninger. Blandt andet har en lærer undervist to klasser, skoledage er blevet forkortet og en klasse med normalt to lærere har måtte nøjes med én.

Langt de fleste, som TV 2 Fyn har talt med, giver udtryk for, at situationen lige nu er håndterbar. Men ovenstående bliver også kaldt korttidsløsninger, og i nogle kommuner kaldes situationen sårbar, hvis fraværet af lærere stiger.