Overblik: Sådan bliver 711 statslige arbejdspladser fordelt på Fyn

Miljøstyrelsen, Skat, Dansk Sprognævn og Lokale- og Anlægsfonden rykker fra København til Fyn i forbindelse med flytningen af statslige arbejdspladser.

Fyn er blevet tildelt i alt 711 statslige arbejdspladser i forbindelse med regeringens anden store udflytningsplan.

Samlet set har Region Syddanmark fået 1.015 nye arbejdspladser, og af dem går størstedelen således til Fyn.

Den største andel sker i forbindelse med flytningen af Miljøstyrelsen, der fremover skal ligge i Odense. 440 arbejdspladser rykkes fra Østerbro i København til Odense.

- Odense bliver som lokalhovedstad på Fyn stærkere af det her, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Derudover rykkes i alt 64 statslige arbejdspladser til Svendborg, heraf er 18 som en del af Skattestyrelsen. De resterende statslige arbejdspladser i Svendborg er fordelt med 18 i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og 28 i Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Sprognævn i Bogense

På Nordfyn kan man glæde sig over, at Dansk Sprognævn rykker fra København til Bogense. Det drejer sig om 15 arbejdspladser.

Dansk Sprognævn, der hører under Kulturministeriet, fastsætter den danske retskrivning og udgiver den officielle danske retskrivningsordbog.

- Det er ingen hemmelighed, at vi har satset benhårdt på at få statslige arbejdspladser til vores kommune. Nu, hvor anstrengelserne har båret frugt, er det selvfølgelig en enorm tilfredsstillelse, siger Nordfyns borgmester, Morten Andersen (V).

I dag har Dansk Sprognævn lokaler på Frederiksberg i det centrale København.

Også Middelfart og Nyborg får statslige arbejdspladser

153 medarbejdere i Gældsstyrelsen rykkes fra København til Middelfart.

Til sidst kan også nævnes, at Lokale- og Anlægsfonden også rykkes fra Christianshavn i København til Nyborg. Fondens 14 ansatte skal dermed også til at finde sig nye lokaler.

Lokale- og Anlægsfonden arbejder med at udvikle og støtte byggeri inden for idræts-, kultur- og fritidsområdet. Fonden har eksisteret siden 1993 og hører under Kulturministeriet.

På kortet kan du se fordelingen af statslige arbejdspladser på Fyn. Foto: Finansministeriet