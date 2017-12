Overblik: Stenkast på Fynske Motorvej

Her er et overblik over stenkastene siden januar 2016.

Politiet mistænker, at samme gerningsmænd kan stå bag gentagne stenkast mod biler på Fynske Motorvej. Fyns Politi siger fredag, at det er en eller flere serieforbrydere, der er på spil på de fynske motorveje. Meldingen kommer efter et nyt stenkast natten til onsdag, som politiet kobler sammen med lignende hændelser. Få overblikket over stenkastene her: 31. januar 2016: En bil med en tysk turist bliver ramt af en sten, der kastes ned fra en motorvejsbro. Ingen kommer til skade.

Samme aften bliver en betonflise kastet ned over en familiebil samme sted. Moren i bilen får en hovedskade, mens børnene og faren slipper uden skader. Begge hændelser finder sted ved motorvejsbroen Langesøvej på Fynske Motorvej.

20. august 2016: En sten på størrelse med en knytnæve kastes ned på ringvejen ved Seden nordøst for Odense. Bilisten slipper for skrammer.

21. august 2016: En 33-årig tysk mor omkommer, da blandt andet en 30 og 9,5 kilo tung betonflise kastes ned fra motorvejsbroen ved Langesøvej. Hendes 36-årige mand kommer alvorligt til skade, mens deres femårige søn er uskadt.

9. september 2017: En 40 kilo tung sten bliver kastet ned på motorvejen fra en bro ved afkørsel 53 og 54 ved Odense. Ingen bliver ramt. Politiet anser hændelsen som et bevidst forsøg på manddrab.

20. december 2017: To biler beskadiges, men ingen kommer til skade, da en eller flere gerningsmænd kaster sten ned fra en bro på Fynske Motorvej mellem afkørsel 53 og 54 omkring Odense. Kilder: TV2 Fyn, TV2, Ritzau