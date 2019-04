Brand i frisørsalon: Overbo evakueret

Overboen til en frisørsalon på Skibhusvej 89 måtte fredag aften evakueres, mens Beredskab Fyn slukkede en brand i salonen. Klokken 22.49 ringede forbipasserende 112, fordi de så røg i salonen.

Indsatsleder ved Beredskab Fyn Mikael Kristiansen vil ikke gætte på, hvad der kan være årsag til branden.

- Det er politiet, der skal undersøge det. Vi kan se, hvor der er brændt, men vi har ikke umiddelbart kunne se, hvad der har været årsagen, siger han.

Ifølge indsatslederen er det i selve salonen, der har været brand. Han fortæller, at branden har tilført salonen noget brandskade og en del røg- og sodskade.

- Der kommer til at ligge en del arbejde i at få den op at køre igen, siger han.

De mange brandbare produkter, der typisk er i en frisørsalon voldt ikke brandfolkene problemer.

- Vi kunne se, at der var en del produkter, men det er ikke noget, der har vanskeliggjort arbejdet, fortæller Mikael Kristiansen.

