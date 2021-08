Fodgængere tæt på påkørsel - blev derefter overfaldet med peberspray

De to mænd på 21 og 22 år var lørdag aften på vej over fodgængerfeltet for grønt i krydset mellem Grønløkkevej og Vesterbro i Odense, da en højresvingende bilist nær havde kørt dem ned i fodgængerfeltet.



Da de to mænd skældte ud over den farlige situation, blev vinduet i bilen rullet ned, og en passager hev en peberspray frem og oversprøjtede de to mænd.

Herefter kørte bilen bort, og de to mænd kontaktede politiet.