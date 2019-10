Flyvrag syd for Langeland: Overlevende blev hjulpet af langelandske fiskere

De bomber, som Søværnets Dykkertjeneste i denne uge undersøger, er med al sandsynlighed fra to tunge amerikanske bombefly af typen B-24. De kolliderede den 20. juni 1944, da de under en overflyvning kom under beskydning. Siden da har de ligget på havbunden ud for Gulstav ved Bagenkop.

- De to vrag, som det drejer sig om, har jo været kendt i mange år, og vi havde også registreret to positioner der i området, siger Otto Uldum, museumsinspektør og arkæolog, Langelands Museum.

De få overlevende, der var - en fra det ene fly og to fra det andet - har også berettet, at de var tæt på Langeland, og blev taget op af langelandske fiskere Otto Uldum, museumsinspektør og arkæolog, Langelands Museum

Han har været i kontakt med Søværnets mineryddere, siden de i september fik kendskab til vragene og de usprængte bomber.

- Jeg har hjulpet dem lidt med nogle arkivariske oplysninger. Vi er temmelig sikre på, at det er de to fly, som beretningerne fortæller om. Flyenes kurs er lige til at gå til, det kan man læse ud af beretningerne, siger han.

Beretningerne fra de i alt tre overlevende fra flystyrtene bekræfter teorien.

Adskillige vrag på havbunden

Det er ikke blot i farvandet syd for Langeland, dykkere kan støde på nedstyrtede fly. Lignende vrag findes mange andre steder.

- Det pres, jeg har prøvet at lægge på vores styrelse med at få lavet denne her positivliste over krigsvrag. Det er jo blevet aktualiseret nu, hvor man har de her vrag, siger Otto Uldum.

Han håber, at det nuværende fokus på flyvragene og bomberne betyder, at man bliver bedre til at bevare og passe på vrag i almindelighed:

- Det er ikke finderens private fly, det er vores alle sammens arkæologiske kilder, ligesom at gravhøje og andre kilder.

