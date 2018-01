Overså Michaels kæmpe drivhus: Ville sende gasrør tværs igennem

Et 18.000 kvadratmeter stort drivhus ved Skovstrup blev overset, da Energinet planlagde nedgravningen af gasledningen Baltic Pipe.

Gartner Michael Jensen frygter for sit 18.000 kvadratmeter store drivhus. For halvandet år siden blev det bygget, men nu skal gasledningen Baltic Pipe ifølge Energinets planer gå tværs gennem drivhuset.

Energinet har simpelthen overset det store drivhus, da man foreslog at nedgrave gasledningen under Gartneriet Lykkesholm ved Skovstrup i Tommerup.

Drivhuset blev bygget i maj 2017 for 15 millioner kroner, og Michael Jensen blev derfor meget overrasket, da han blev opmærksom på Energinets planer.

- Vi så kortet, og så sagde vi, at det da var tæt på os. Ja, så fandt vi jo så ud af, hvor tæt det var på, fortæller Michael Jensen til TV 2/Fyn.

Fejlen skyldes ifølge projektleder Sofie Leweson, at drivhuset er nybygget og derfor ikke har været med i det kort, som Energinet har taget udgangspunkt i.

- Vi har i planlægningen arbejdet med kort fra 2016, og det drivhus er anlagt i 2017. Da vi så skifter kort fra 2016 til 2017, får vi overset drivhuset.

Den 52-årige gartner mener dog, at fejlen kunne have været undgået, hvis Energinet ikke kun havde betroet sig til kortene.

- De kunne jo godt have kørt en tur, hvor de skulle bygge. Det er da rimelig svært at overse så i hvert fald, hvis man havde kørt her.

Sofie Leweson mener dog ikke, at Michael Jensen har grund til bekymring.

- Vi har flere forskellige muligheder for at komme uden om hans drivhus, og det drivhus bliver naturligvis stående, hvor det er, forsikrer hun.

Uanset udfaldet mener Michael Jensen alligevel, at projektet vil få store konsekvenser for hans virksomhed.

- Det betyder, at vi ikke kan udvide nordpå og ikke uden store omkostninger, siger han.

I det store drivhus dyrker Michael Jensen og hans medarbejdere økologiske agurker og tomater. De gør klar til at så om en uge.