Overskud fra påskegalla hjælper børn i Zanzibar

Hele påskedag har nogle af Danmarks dygtigste gymnaster hoppet og danset penge ind ved Svendborg Gymnastikforenings årlige påskegalla. I år går overskuddet til Afrika.

Svendborg Gymnastikforenings Påskegalla blev for første gang afholdt i 2014. Dengang var formålet at samle penge ind til gymnasten Daniel Rye, som sad som gidsel hos Islamisk Stat i Syrien.

Siden da har Svendborgs påskegalla årligt samlet penge ind til et velgørende formål.

Dette års overskud går til projektet Let's MOVE Zanzibar. Målet med Let's MOVE Zanzibar er gennem bevægelse at inspirere og udvikle børn og unge på øen Zanzibar ved Afrikas østkyst.

- For et år siden startede vi Let's MOVE Zanzibar. Skolegangen på Zanzibar er ikke nær så god som vi har her i Europa. De har blandt andet ikke idræt i skolerne, fortæller Malte Kiel, der er projektleder på Let's MOVE Zanzibar.

Pengene fra dette års Påskegalla i Svendborg Gymnastikforening skal bruge til at etablere et såkaldt community Center på Zanzibar.

- Vi håber, at bevægelse kan gøre børnene til mere hele mennesker og bevidste om krop og sundhed. De bliver taget væk fra et miljø med stoffer og sport kan give dem en bedre fremtid, siger Malte Kiel.

