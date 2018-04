Overskud: Gul & Gratis satte rekord

Overskud på 14 millioner kroner rekord for Jysk Fynske Mediers annoncemedie.

Mens det har skrantet for hovedforretningen Jysk Fynske Medier, der i 2016 satte næsten 100 millioner kroner til, går det over stok og sten for datterselskabet Gul & Gratis på rubrikmarkedet.

Gul & Gratis har netop offentligjort sit hidtil bedste resultat - et overskud på 14 millioner kroner i 2017 mod et overskud i 2016 på 10 millioner kroner.

I 2016 præsterede Gul & Gratis ellers sit bedste resultat i selskabets levetid.

Bruttofortjenesten steg fra 32 til knap 35 millioner kroner.

Administrerende direktør Jesper Rosener kalder beskedent resultatet for "tilfredsstillende" i ledelsesberetningen.

Indtjeningen fremtræder faktisk endnu bedre målt på, at det er skabt med 44 medarbejdere mod 51 i 2016 og altså med færre lønkroner.

Det skal desuden ses i sammenhæng med et stærkt konkurrencepræget marked, der også tæller bl.a. Den Blaa Avis, Trendsales og Facebook.

Hovedkoncernen kommer med regnskab senere på måneden.