Overskud hos fynsk robotkendis

Blue Ocean Robotics, der blandt andet har den fynske erhvervsmand Niels Thorborg i ejerkredsen, kom ud af 2018 med et overskud på fem millioner kroner før skat.

Ejerkredsen kalder overskuddet for pænt i et år, hvor der har været investeret kraftigt i vækst i omsætning, forhandlernetværk i flere lande samt udvikling.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Blue Ocean Robotics fremstiller robotter til sundhedssektoren, rengøringsservice, byggeri og landbrug.

- Vi forventer en vækst i salget på mere end 500 procent over de næste år, så vi måler salget i hundreder for nogle robotter og tusinder for andre af vores robotter. Væksten inden for servicerobotter er på 26 procent om året og resulterer dermed i en fordobling af markedet på tre år, hvor der i dag sælges omkring 100.000 robotter årligt. Behovet er altså kæmpestort og stiger, ikke mindst på grund af den øgede opmærksomhed på produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø.

- Ikke alle markeder vokser lige hurtigt, fx kan vi se, at UK, USA, Saudi Arabien blandt andre vokser ganske voldsomt lige nu. På baggrund af det gode resultat allerede nu, forventer vi en stor vækst i vores omsætning over de næste 2-3 år. Men da vi samtidig investerer kraftigt i at udbygge vores forhandlernet globalt, er det ikke sikkert, at vi kan gentage det flotte overskud før om et par år, siger administrerende direktør Claus Risager, der selv er medejer i virksomheden.

Selve regnskabet er ikke offentliggjort i CVR-registret endnu.