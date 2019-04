Overskud: Så kom der flere penge i kassen hos Tinderbox

Det går den rigtige vej for Tinderbox-festivalen i Odense.

Sidste år gav festivalselskabet Tinderbox Entertainment Aps. et overskud på 4,3 millioner kroner før skat, viser det netop offentliggjorte regnskab.

Dermed har festivalchef Brian Nielsen hentet lidt af det tabte tilbage fra de i alt 41 millioner kroner, festivalen gav i underskud i 2014/2015 og 2017.

I 2016 gav festivalen et overskud på 9 millioner kroner.

Tinderbox modtager sammenlagt et tilskud på 23 millioner kroner fra Odense Kommune til gengæld for en forpligtelse, der indebærer, at man skal arrangere festival i Odense hvert år frem til 2024.

Trods overskuddet i år har Tinderbox fortsat en negativ egenkapital - formue - på 27,5 millioner kroner.

De store underskud betyder, at Tinderbox har et skatteaktiv på 6,3 millioner kroner, man kan fratrække fremtidige overskud, men det kræver som nævnt overskud.

Usikkerheden omkring den del af forretningen gør, at det ikke er medtaget på balancen, selv om ledelsen af selskabet forventer et positivt resultat i 2019.

Ejerkredsen består af festivalchef Brian Nielsen, Flemming Myllerup og Mads-Kristian Sørensen, men sidste år kom amerikaneren Michael Du Bey via selskabet DTD InvestCo LLC med som ejer.

Han har skudt et ukendt beløb i Down The Drain Holding, der både ejer Tinderbox og Northside-festivalen i Aarhus.

Brian Nielsen har tidligere oplyst til Politiken, at amerikaneren Michael Du Bey dermed ejer 40 procent af Down The Drain Holding.

Det er dog fortsat Brian Nielsen, der har bestemmende indflydelse i Down The Drain Holding, fremgår det af CVR’s ejerregister.

Søsterselskabet til Tinderbox Entertainment, Northside Entertainment, der arrangerer festival i Århus, tjente sidste år 349.000 kroner før skat.

Selskabets egenkapital er på 2,8 millioner kroner.

