Overskuddet er skrumpet hos fynsk skibsværft

Overskuddet hos skibsværftet Fayard på Lindø er faldet markant.

Hvor forrige regnskabsår resulterede i et overskud på 239 millioner kroner før skat, kom selskabet i regnskabsåret 2017-2018 ud med et overskud på 100 millioner kroner før skat, skriver Metal Supply.

Skibsværftets overskud er således faldet med 139 millioner kroner. Administrerende direktør Thomas Andersen er tilfreds med overskuddet på 100 millioner kroner.

- Vi er en ordreproducerende virksomhed, der ikke har det samme at lave hvert år. Vi er tilfredse med resultatet i år, siger han.

Fremgang forrige år

Forrige regnskabsår havde værftet, der reparerer og ombygger forskellige fartøjer, ellers en fremgang på 57 millioner kroner i overskuddet.

Her steg overskuddet fra 166 millioner kroner før skat i regnskabsåret 2015-2016 til 239 millioner kroner før skat i regnskabet for 2016-2017.

Det øgede overskud kom på trods af, at omsætningen mellem de to år faldt fra en milliard kroner til 820 millioner kroner.

Forventer ikke fremgang

Der er ikke udsigt til, at Fayard kommer til at forbedre sit regnskab i det nye regnskabsår.

I forhold til det kommende år forventer Fayard et resultat på niveau eller lavere end i det seneste regnskabsår. Det fremgår ifølge Metal Supply af en pressemeddelelse fra værftet, hvor der ikke oplyses yderligere nøgletal for regnskabsåret.

Fayard A/S er en del af Fayard Holding, som ud over værftet også består af et ejerskab på 48 procent af Elvstrøm Sails.

Koncernens samlede resultat for regnskabsåret 2017-2018 er på 136 millioner kroner før skat.