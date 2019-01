Se billederne af stormfloden: Oversvømmelser rammer flere steder på Fyn

Langt over halvanden meter vandstandsstigning rammer flere steder på Fyn onsdag.

I Seden Strand har de lokale målt vandstanden til at være steget med over 150 centimeter, og i store dele af Sydfyn forventer man senere onsdag historisk høje vandstigninger over 165 centimeter.

Det er især i Faaborg, Assens og i Det Sydfynske Øhav, at man forventer vandstandende vil stige usædvanligt meget.

Vandstandsstigning i diget ved Sydstranden i Kerteminde. Foto: Pernille Gram

Høj vandstand i Kerteminde Foto: Pernille Gram

Høj vandstand i roklubben i Kerteminde Foto: Pernille Gram

Vandstanden er steget så meget, at det ikke længere er muligt at sejle under broen. Foto: Pernille Gram

Høj vandstand ved Lillestranden i Kerteminde onsdag formiddag. Foto: Pernille Gram

Vandstanden stiger ved Sydstranden i Kerteminde Foto: Pernille Gram

Dosseringen i Kerteminde er hårdt ramt af vandstandsstigninger. Foto: Pernille Gram

Vandet ved roklubben i Kerteminde. Foto: Pernille Gram

Vandstanden i Assens onsdag klokken 12.45. Foto: Ole Holbech

Høj vandstand ved havnen i Assens klokken 12.45 onsdag. Foto: Ole Holbech

Der er ikke meget strand tilbage på Hasmark Strand på grund af stor vandstandsstigning. Foto: Privatfoto

Vandstanden er steget i Lohals på Langeland. Foto: Jesper Buch

Vandstanden stiger i Lohals. Foto: Jesper Buch

Høj vandstand i Lohals, hvor vandstanden forventes at stige yderligere. Foto: Jesper Buch

Usædvanlig høj vandstand ved en af kanalerne ved Odins Bro i Odense. Foto: Ole Holbech

Vandstanden er steget så meget ved Lillestranden i Kerteminde, at det nu går op langs murerne. Foto: Pernille Gram

Den usædvanlige vandstandsstigning har også ramt Stige. Foto: Ole Holbech

Vandstanden er steget i store dele af Kerteminde, blandt andet også her ved Odensevej. Foto: Pernille Gram

Vandstanden er steget drastisk tæt ved Odins Bro i Odense. Foto: Ole Holbech

Den eksklusive restaurent Rudolf Mathis er hårdt ramt af de høje vandstandsstigninger. Foto: Pernille Gram

Vand på gaden i Kerteminde ved Tværgade. Foto: Pernille Gram

Høje vandstande ved Brunshuse i Haarby. Foto: Ole Holbech

Historiske vandstandsstigninger i Bagenkop. Foto: Pernille Kjær Nielsen

Huse står i vand i Bagenkop. Foto: Pernille Kjær Nielsen

Meget høje vandstande ved Helnæs. Foto: Ole Holbech

Usædvanligt høje vandstande ved Helnæs. Foto: Ole Holbech