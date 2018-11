Et sundere Syddanmark: Overvældende mange ideer til forskning i sundhed

Whiplash, PAH, tarmiskæmi, RLS og sarkoidose. Sådan lyder navnene på nogle af de mere ukendte sygdomme, som fynboerne og jyderne gerne ser, at forskerne bliver klogere på til næste år.

Det er meget overvældende og viser stor interesse for at engagere sig i, hvad forskerne skal beskæftige sig med Kurt Espersen, formand for Styregruppen for Et sundere Syddanmark

I alt er der kommet 405 forslag til, hvad Region Syddanmark skal afsætte to millioner forskningskroner til.

- Det er meget overvældende og viser stor interesse for at engagere sig i, hvad forskerne skal beskæftige sig med, siger formanden for Styregruppen for Et sundere Syddanmark, Kurt Espersen fra Region Syddanmark.

Læs også Skriv til forskerne: De glemte sygdomme skal frem

Interesse fra hele landet

Blandt de mange ideer er der også forslag om at forske i mere udbredte og kendte lidelser som for eksempel gigt, lavt stofskifte, kræft og epilepsi.

- Der er utrolig stor bredde i de mange forslag, og interessen kommer ikke kun fra syddanskerne. Vi har også fået forslag fra nordjydere, sjællændere og bornholmere, fortæller Kurt Espersen.

Projektet "Et Sundere Syddanmark" bliver afviklet i et samarbejde mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet, TV SYD og og TV 2/Fyn.

Hvad er vigtigt for syddanskerne?

De 405 forslag skal nu gennemgås, og til februar udpeger regionens strategiske forskningsråd fem projekter, et fra hvert af regionens hospitaler, til den endelige finale til april.

Her er det op til alle syddanskere at afgøre, hvilket forskningsprojekt, der løber med de to millioner kroner.

- Interessen for at bidrage med ideer til forskningen giver vores forskere vigtig inspiration og giver et billede af, hvad syddanskerne mener er vigtigt, at vi får større viden om, siger styregruppens formand.

Projektet startede for to år siden under titlen "Et sundere Fyn". I år er projektet udvidet, så det omfatter hele Sydanmark og forskningspuljen der dystes om, er udvidet til to millioner kroner mod tidligere en million kroner.

Læs også Et sundere Syddanmark: Du afgør, hvad der skal forskes i