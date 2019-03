Overvejer at søge puljemillioner til HF Langeland

HF & VUC Langeland står til lukning efter sommerferien på grund af dårlig økonomi og for få elever.

Men nu er der mulighed for, at HF & VUC Langeland kan få penge fra en ny pulje fra Undervisningsministeriet. For at hjælpe landets VUC'er med at tilpasse kapaciteten har ministeriet oprettet en pulje på 60 millioner kroner, som blandt andet skal gå til institutioner som HF & VUC Langeland. Puljen kan søges af VUC'er, som er nødlidende.

HF & VUC på Langeland lever op til flere af kriterierne for at modtage penge fra puljen. Kravene er blandet andet, at VUC-centret skal ligge i en kommune, hvor de fleste bor i et landområde, og hvor man forventer lavest vækst i aldersgruppen 25-34-årige. Derefter skal VUC-centret fremlægge en plan for, om institutionen er økonomisk bæredygtig.

Læs også Bjørn kunne ikke redde uddannelse: Afleverede næsten 1.000 underskrifter til bestyrelse

Skeptisk overfor at søge millioner

HF & VUC Langeland hører under HF & VUC Fyn og her forklarer rektor Stig Holmelund Jarbøl, at ministeriet tidligere har meldt ud, at et VUC-center skal have mellem 75 og 80 årskursister for at være økonomisk bæredygtigt. Efter sommerferien vil der kun være 25 årskursister på HF og VUC Langeland, og derfor er rektor skeptisk overfor muligheden for at få en bæredygtig drift på HF & VUC Langeland.

- Jeg tænker, at der er lang vej, men det er klart, at vi skal have en dialog med ministeriet. Umiddelbart har jeg mest fokus på at sikre, at vi får en bæredygtig drift i de VUC-centre, der ligger i Faaborg, Middelfart, Glamsbjerg, Nordfyn, siger rektor på HF & VUC Fyn, Stig Jarbøl.

Jeg tænker, at der er lang vej, men det er klart, at vi skal have en dialog med ministeriet. Umiddelbart har jeg mest fokus på at sikre, at vi får en bæredygtig drift i de VUC-centre der ligger i Faaborg, Middelfart, Glamsbjerg, Nordfyn, siger rektor på HF & VUC Fyn Stig Jarbøl, rektor HF & VUC Fyn

Sagen skal behandles på næste møde i bestyrelsen, og inden da vil rektor have afklaret med ministeriet, om det giver mening at søge penge i puljen. Derefter er det op til bestyrelsen at afgøre, hvad der skal ske.

- Jeg retter mig selvfølgelig efter bestyrelsen, som træffer beslutningen. Men ministeriet har sendt et klart signal om, at midlerne i puljen skal bruges til at sikre bæredygtig drift og ikke til at holde ikke-bæredygtige aktiviteter i live, siger Stig Jarbøl.

Kritik af ledelse

Men den melding vækker kritik blandt en række fynske folketingskandidater på Sydfyn. I et læserbrev opfordrer Bjørn Brandenborg fra socialdemokratiet, Anne Mette Wandsøe fra Radikale Venstre, Jørgen Nielsen fra Det Konservative Folkeparti og Jette Purup fra Alternativet bestyrelsen for HF & VUC Fyn til at pålægge ledelsen at søge penge i puljen.

- Der står jo ikke noget i kriterierne om, at man ikke må søge penge i puljen, selvom man ikke har 75-80 årskursister. I kriterierne har ministeriet valgt at skrive, hvilke kommuner der kan komme i betragtning, og her er Langeland nævnt, siger den socialdemokratiske folketingskandidat Bjørn Brandenborg.

Den socialdemokratiske folketingskandidat er utilfreds med både regeringen og ledelsen af HF & VUC Fyn.

- Den allerstørste skyld for den her situation er hos regeringen, der har fjernet to procent hvert år, men det er også ledelsen af HF & VUC Fyn, der ikke har gjort deres arbejde godt nok for at bevare uddannelsen på Langeland. Hvis man havde sagt til HF & VUC Langeland i god tid, at man ville lukke uddannelsen på grund af for få elever, så havde de haft en chance for at gøre noget ved det. Man skulle have involveret kommunen i den her proces. Men det gjorde man ikke. Nu må de tage sig sammen og få hænderne op af lommen og få søgt puljen, lyder det indigneret fra den socialdemokratiske folketingskandidat Bjørn Brandenborg.

Udmeldingen fra de sydfynske folketingskandidater bliver noteret hos Stig Jarbøl, der er rektor noterer rektor for HF & VUC Fyn.

- Bjørn Brandenborg og andre har ret til at have de holdninger de vil have, men vi har to udfordringer. Det ene er økonomien og det andet er, at der ikke er kursister nok. Det er der, hvor vi står nu. Er det realistisk at komme op på 75-80 årskursister, for så mange har der aldrig været på Langeland, spørger Stig Jarbøl retorisk.

Læs også Skole kæmper for livet: - Der er ikke mange skud tilbage i bøssen

Lukningstruede VUC-centre op i Folketinget

Spørgsmålet om at bevare de lukningstruede VUC-centre kommer nu også op i Folketinget. SFs Karsten Hønge har indkaldt undervisningsminister Merete Riisager, Liberal Alliance, i samråd for at få svar på, hvad hun vil gøre for at bevare de otte VUC-centre, hvor af HF & VUC Langeland er et af dem, som efter sommerferien står til lukning.

I en pressemeddelelse kritiserer den fynske SF'er, at regeringen hvert år sparer to procent på uddannelserne.

- Når regeringen sulter uddannelserne i en grad, der gør, at de må dreje nøglen om, så er det centralisering af værste skuffe, siger Karsten Hønge.