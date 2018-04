Opretter visitationszone i Vollsmose efter skud og knivslagsmål

Fyns Politi indfører visitationszone i Vollsmose efter knivstikkeri og skudepisode søndag.

Opdateret klokken 18.50.

Fyns Politi opretter med øjeblikelig virkning visitationszone i Vollsmose.

Politidirektøren for Fyns Politi har besluttet, at oprette en visitationszone i medfør af politilovens 6 fra 2. april 2018 kl. 18.00 til den 17. april 2018 kl. 12.00.

Visitationszonen er beliggende i "Vollsmosefirkanten", der er omkranset af følgende veje, der også er omfattet af visitationszonen: Ejbygade, Åsumvej, Vollsmose Alle og Kertemindevej, alle 5240 Odense NØ.

Oprettelsen af visitationszonen gælder alle periodens dage og 24 timer i døgnet.

Fyns Politi rykkede søndag aften massivt ud til Vollsmose i Odense efter en anmeldelse om skyderi. Politiet modtog meldingen om skud klokken 21.05.

Natten til mandag gennemførte politiet undersøgelser ved Bøgetorvet i bydelen, og politiet har fundet flere patronhylstre, som indikerer, at der har været et skyderi. Flere vidner er også blevet afhørt.

I følge Fyns Politi er der umiddelbart ikke noget, der tyder på, at nogen personer eller bygninger blev ramt.

01:57 - Vi tror, at det er nogle alvorlige interne stridigheder mellem nogen af de kriminelle personer i Vollsmose.

Politi: Er ikke banderelateret

Politiet har ikke nogen konkret mistanke om, hvem der har affyret skuddene. Politiet har ingen indikationer på, at det skulle være banderelateret, men mener, at det kan måske bunde i en lokal konflikt.

Fyns Politi kæder skyderiet sammen med en episode søndag morgen klokken 01.20.

- Vi blev kaldt ud til Vollsmose søndag morgen, fordi der er noget slagsmål bag Bøgeparken. Da vi ankommer, kan vi konstatere, at en stor gruppe personer meget hurtigt forlader stedet. Der står nogen personer bøjet over en person, der ligger på jorden. Det viser sig at være en ung mand, der er blevet stukket i ryggen med en kniv, fortæller politiinspektør Johnny Schou fra Fyns Politi.

Den sårede mand er nu indlagt på Odense Universitetshospital og er uden for livsfare.

- Vi tror, at det er nogle alvorlige interne stridigheder mellem nogen af de kriminelle personer i Vollsmose.

Overvejer visitationszone

Fyns Politi sætter nu ind på forskellige måder i Vollsmose.

- Vi går ind med noget forebyggelse for at se, om vi kan tale nogen til fornuft. Det her et helt uden for den almindelige orden på gader og stræder, og andre kan bringes i fare af det her. Vi har en dagsorden om tryghed, synlighed og konsekvent retshåndhævelse i Vollsmose. Og vi overvejer også, om vi skal indføre visitationszone i Vollsmose, siger politiinspektør Johnny Schou fra Fyns Politi.

Hvis det ender med, at der oprettes en visitationszone vil det komme til at omfatte Vollsmose-firkanten.