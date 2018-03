Kold start på dagen: Foråret kommer snigende senere

Fynboerne står op til en kold onsdag morgen. Men bare rolig - i løbet af dagen vil foråret kommer frem igen.

Fynboerne nåede lige at få en snært af foråret og hvad der nu høre med af sol og mildere vejr. Onsdag morgen er der så igen frost og kulde på dagsordenen.

Mange fynboer skal sandsynligvis igen skrabe is af bilen, inden de drager til arbejde onsdag morgen, der igen byder på temperaturer under frysepunktet.

Ifølge TV 2 Vejret har det været omkring de tre til fire minusgrader i løbet af natten.

Laveste temperaturer i Danmark natten til den 21. marts 2018. Foto: TV 2 VEJRET

Men Fyn er faktisk ikke der, hvor det har været koldest i løbet af natten. I Billund blev der mellem klokken 01 og 02 i nat målt ned til -7,1 grader.

Forårsdag i vente

Selvom dagen er startet kold og med is på bilen, så er der alligevel lys for enden af tunnelen. I løbet af formiddagen vil det blive varmere og mere forårsagtigt i vejret.

Temperaturerne kommer i løbet af dagen et stykke over frysepunktet - nemlig omkring de fem til syv grader. Fynboerne bliver dog ikke helt fri for enkelte små byger.