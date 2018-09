På Holluf Pile har eleverne lært at bruge den gode tone

I 9.B på Holluf Pile skole i Odense går eleverne forrest, når det kommer til at tale pænt til hinanden. I klassen hænger et "kammeratskab", der skal minde eleverne om, at man skal holde den gode tone overfor hinanden.

Og lige netop den gode tone vil Odenses politikere sætte fokus på i den nye tal-ordentligt-kampagne, der er afsat en million kroner af til.

Kampagnen skal blandt andet sikre, at Odense er en by, hvor der er plads til alle, ligesom der er på Holluf Pile skole. Elevrådsformand Ida Nørgaard Hansen fra 9.b fortæller, at de har skabt et godt kammeratskab på skolen.

- Der er gensidig respekt fra elev til elev. Det er en helt vildt stor ting, at man ved, at når man kommer ind i klassen, så bliver man ikke kaldt alt muligt forfærdeligt, siger hun.

Grove, verbale overfald skal være fortid

Efter flere episoder med grove verbale overfald på forskellige borgere i Odense, som vi af flere omgange har omtalt på TV 2/Fyn, vil politikerne have fokus på, hvordan vi taler til hinanden.

Og Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel mener, at dette fokus blandt andet skal findes på skolerne:

- Vi skal ud på skoler og uddannelsessteder, og vi skal have snakken til at køre på arbejdspladserne. Vi skal gøre folk opmærksomme på det her, vi skal være i dialog, og vi skal sørge for, at vi her i Odense taler ordenligt til hinanden, også når vi er uenige, siger han og fortsætter:

- Vi er nødt til at trække en streg i sandet, ellers fortsætter udviklingen bare, hvor dem, der råber højest og er mest primitive på facebook og andre steder, er dem, der erobre det digitale og det offentlige rum, siger Peter Rahbæk Juel.

Man skal have lov at være sig selv

På Holluf Pile skole kan 6.B's lærer godt genkende, at eleverne har repsekt for hinanden og er gode til at give plads til forskellighed.

- Man kan få lov til at komme i skole uden at skulle nedgøres, fordi man har en anden frisure eller et par andre sko, eller hvad der måtte være. Det er tilladt, hvis man ikke ligner hinanden, så man kan være sig selv i et fællesskab, siger skolelærer Willy Torp.

I 6.B har man blandt andet inført, at eleverne hver fredag inden weekend går rundt til hinanden for at fortælle og sætte pris på alle de gode ting, der er sket i mellem dem.