På tyvetogt: Fem fyre anholdt for butikstyveri

Fyns Politi anholdte i går aftes fem mænd i Rosengårdcenteret for butikstyveri.

Fem unge mænd blev mandag aften anholdt i Odense for at have lidt for lange fingre. De fem mænd var på rov efter tyvekoster i Rosengårdcenteret, men blev fanget af Fyns Politi klokken 21.05 ved Bilka. Det drejer sig om fem mænd i alderen 15-21 år.

Fyns Politi oplyser, at de fem unge mænd har anden etnisk herrekomst.

- De har arabisk eller afrikansk baggrund, fortæller vagtchef ved Fyns politi, Thomas Bentsen.

Læs også Syv anholdt: Tilbragte bryllupsnatten på politigården

Efter at politiet havde anholdt de fem mænd, fandt de den bil, som gruppen af fyre havde transpoteret sig i. Bilen viste sig også at være stedet, hvor de unge mænd havde opbevaret de ting, de havde stjålet.

- Bilen var fyldt med tyvekoster, oplyser Thomas Bentsen.

Tyvekosterne viste sig at være både dyre habitter og dyre sko.

Politiet har en formodning om, at det ikke var kun var i Rosengårdcenteret, at gruppen af unge mænd var på spil.

Efter flere anmendelser om hendelser fra midtbyen formoder Fyns Politi, at de fem mænd også var på tyvetogt i Kongensgade i Odense omkring klokken 17.30 og igen i Gråbrødrestræde klokken 17.36.

Læs også Thomas fra Odense afslørede østeuropæiske kriminelle med fiks idé

De fem mænd sidder fortsat tirsdag morgen i arresten hos Fyns Politi.

Fyns Politi hører gerne fra andre, der har set gruppen af fyre i Odense midtby eller i Rosengårdcenteret. Fyns Politi kan kontaktes på 1-1-4.