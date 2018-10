På vej mod ren økologi: 29 millioner krydderurter forlader fynsk gartneri

550.000 krydderurter. Så mange duftende basilikum, estragon og rosmarin, for bare et nævne nogle få, sender det fynske gartneri Rosborg Krydderurter A/S på Brændekildevej i Odense om ugen ud på det danske marked.

På et år bliver det til ikke færre end 29 millioner styk.

Det er efterspørgslen efter de friske krydderurter hos både professionelle og amatørkokkene i de danske hjem, som har betydet, et virksomheden de seneste seks år har øget bredden i produktionen fra fem forskellige krydderurter til 32.

Samtidig er produktionsarealet øget til det dobbelte, og det er særligt de økologiske krydderurter, som gartneriet dyrker og sælger gennem datterselskabet Økologi Haven Aps, der har vokseværk, skriver Fødevarewatch.

Interessen for økologien kan også aflæses i regnskabet og antallet af ansatte.

Flere kunder omlægger til økologi

- Der er flere grunde til, at regnskabet bliver bedre i Økologi Haven. En af grundene er, at flere og flere af vores kunder omlægger fra konventionelle, sprøjtefri krydderurter til økologiske krydderurter, siger administrerende direktør Johnny Albertsen til FødevareWatch.

Ifølge Fødevarewatch har Økologi Haven ApS afsluttet regnskabsåret 2017/18 med et årsresultat på 4,0 milloner kroner - det er mere end en fordobling i forhold til foregående regnskabsår, som endte på 1,5 millioner kroner.

Flere planter, mindre energiforbrug

I disse dage står en ny tilbygning klar, og med den produceres der krydderurter på i alt 30.000 kvadratmeter på adressen i det sydvestlige Odense.

Johnny Albertsen oplyser til Fødevarewatch, at virksomheden med det nye drivhus kommer til at øge produktiviteten med 30 procent og samtidig bruge 30 procent mindre energi pr. plante.

Moderselskabet Rosborg Krydderurter kan i seneste regnskabsår notere et overskud på i alt 4,9 millioner kroner - heraf kommer de fire millioner kroner fra Økologi Haven ApS.

Johnny Albertsen spår, at hele virksomheden formentlig vil producere økologisk om tre til fire år.

Rosborg Krydderurter blev grundlagt i 1989 og sælger kun krydderurter på det danske marked.