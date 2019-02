Påbud: Finanstilsynet ude med riven i Middelfart

Finanstilsynet opfordrer til, at finansielle virksomheder udviser forsigtighed, når de tilrettelægger salgskampagner, og at de holder igen med brug af telefonsalg og salgsmål.

Det sker på baggrund af en ny afgørelse mod Middelfart Sparekasse, der får både påbud og påtaler for sin salgskampagne for at sælge garantbeviser.

I afgørelsen skriver Finanstilsynet, at salgskampagnen skete på en måde, hvor der var øget risiko for, at sparekassens interesse i at sælge garantbeviser og dermed få ny egenkapital overskyggede hensynet til at varetage kundernes interesser.

- Garantbeviser har en lav likviditet, og investorer kan tabe hele det investerede beløb. Derfor skal der være særligt fokus på de kundebeskyttende regler, så sparekassens behov for ny kapital ikke overskygger hensynet til kundernes interesser, siger Ulla Brøns Petersen fra Finanstilsynets Forbrugerkontor, der har stået for undersøgelsen.

- Der er stor forskel på at sælge sko og på at sælge finansielle produkter, hvor man er forpligtet til at varetage kundernes interesse. Med afgørelsen slår vi fast, at der er grænser for, hvor langt man kan gå, når man samtidig skal handle redeligt og loyalt. Vi opfordrer derfor de finansielle virksomheder til at tænke sig grundigt om, når de planlægger kampagner for produkter eller serviceydelser, siger Ulla Brøns Petersen.

Middelfart Sparekasse indledte i februar 2018 en markedsføringskampagne for at sælge nye garantbeviser for 33 mio. kroner, fremgår det af afgørelsen.

Kunder blev i forbindelse med kampagnen ringet op af sparekassens medarbejdere og opfordret til at købe garantbeviser. Sparekassens medarbejdere blev undervejs i kampagnen hyppigt opfordret til at holde fokus på salg af garantbeviserne, ligesom godt sælgende filialer blev fremhævet på sparekassens intranet.

Finanstilsynet vurderer desuden, at Middelfart Sparekasses rådgivning om investering i garantbeviser er sket på et mangelfuldt grundlag.