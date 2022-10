Mangefuld pleje: Seks fynske plejeenheder har påbud

Måske ser styrelsen endda kun toppen af et isbjerg, når de kommer på besøg. Besøgene er nemlig varslede op til 14 dage før, hvis det er et tilsyn på baggrund af en bekymringshenvendelse fra en borger eller fokus i pressen. Er det et besøg på baggrund af de stikprøver, som Styrelsen for Patientsikkerhed tager på tingenes tilstand i ældreplejen, er det varslet seks uger før.

Uden sminke

Den seneste uges fokus på svigt i ældreplejen har vist, at der på trods af tilsyn og flere eksempler på svigt i ældreplejen stadig er problemer på plejehjem og i hjemmeplejen.

Derfor efterlyser Ældre Sagen nu flere tilsyn i det hele taget og flere af de tilsyn, der ikke er varslet seks uger før.

- Vi så gerne flere af de kort-varslede eller helt uvarslede besøg, der sker på baggrund af for eksempel en bekymringshenvendelse. Tilsynet skal se det levede liv på stedet, når de kommer. Vi anerkender, at det kan være nødvendigt at give nogle dages varsel, fordi det er vigtigt, at ledelsen er til stede. Det er også vigtigt, at det er muligt at få adgang til borgerne og at tale med pårørende, siger Rikke Hamfeldt.

Få dage i stedet for seks ugers varsling vil begrænse mulighederne for at vise tilsynet et glansbillede, når det kommer.

- Hvis det hele sejler, er det ikke muligt at nå at få rettet op på få dage, siger Rikke Hamfeldt.

Fornemmelsen hos Ældre Sagen er også, at der er behov for endnu flere besøg.

- Vi har set, at besøgene er med til at kvalitetsudvikle tilbuddene. Det er der brug for. Man kunne i stedet nedlægge de kommunale tilsyn, hvor kommunerne holder øje med sig selv, siger Rikke Hamfeldt.