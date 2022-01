Mistede kæreste: Pårørende melder DB Cargo til politiet efter nærulykke

Lasse Pedersen fra Nyborg mistede sin kæreste ved togulykken på Storebælt i 2019.

Det var en ulykke, der kostede otte mennesker livet, men som ikke fik straffemæssige konsekvenser.

Nu melder han DB Cargo til Fyns Politi for den episode, der fandt sted den 13. januar 2021 - en sag, der netop er afsluttet i Havarikommissionen med kraftig kritik af såvel DB Cargo som Trafikstyrelsen, der lod en defekt låsemekanisme fortsætte med at køre rundt på jernbanenettet, selv om DB Cargo selv havde meldt om problemer med låsetypen.

- Den farlige hændelse den 13. januar 2021 giver minder om den ulykke, som i januar 2019 kostede otte mennesker livet. Efter den farlige hændelse d. 13 januar 2021, vurderede Havarikommissionen, at der under lidt andre omstændigheder, kunne have været risiko for en alvorlig ulykke, skriver Lasse Pedersen.

Konklusionen fra Havarikommissionens rapport er, at den type lås, som DB Cargo Scandinavia A/S kørte med, var lavet på en måde, så den reelt ikke holdt traileren fast, ved et lodret træk.

Af rapporten fra Havarikommissionen fremgår det, at DB Cargo Scandinavia A/S havde viden om, at skammeltypen kunne risikere at have begrænset holdekraft i lodret retning – alligevel valgte virksomheden at køre med vognene.

Ubetinget handlepligt

- DB Cargo havde altså kendskab til de usikre låse, men fortsatte i hele 2020 og indtil den farlige hændelse d. 13. januar 2021 med at køre med disse vogne. Virksomhedens kendskab og viden om, at deres godstransporter i værste tilfælde kunne føre til en alvorlig ulykke ligesom d. 2 januar 2019, er et klart billede af, DB Cargo Scandinavia A/S har handlet i ond tro. Selvom der er tale om, at DB Cargo A/S Scandinavia brugte godkendt udstyr, er det på ingen måde en lempelse i forhold til deres ubetingede handlepligt om kun at køre med sikkert materiel, skriver Lasse Pedersen.

Han henviser til havarichef Bo Haanings sammenligning i TV 2 Fyn i forbindelse med havarirapportens offentliggørelse den 13. januar 2022.

- Man kan sammenligne det med, at ens bil er blevet synet og bremserne efterfølgende begynder at svigte. Er man bruger af bilen og klar over, at bremserne ikke virker, så vil man blive straffet, hvis man udviser kynisme/hensynsløshed og bare kører videre, skriver Lasse Pedersen.