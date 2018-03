Påskefrokost på fire ben: Daisy tog med vennerne til fest

Ti fynske hunde har taget forskud på helligdagene og har allerede indtaget årets første påskefrokost.

Snapsen mangler, men ellers dufter påskefrokosten i Svendborg næsten som normalt. Menuen står på rugbrød med sild og karry, lammesteg med kartofler og sovs og til dessert en kold ispind.

Gæsterne er den 16 uger gamle brune labrador Daisy og hendes firbenede venner.

Labradoren, corgien og terrieren går til bords. Foruden det pelsede slæng har Daisy også medbragt sin ejer, Lise Skovlund Andersen.

- Vi skulle ikke selv lige til nogle påskefrokoster i år, så hunden kan da komme til en i hvert fald, siger hun, mens Daisy smæsker desserten i sig.

Dyrlæge: Drop maden

Daisy har guflet sig gennem alle tre retter, vennerne har ædt den spiselige pynt, og frokostbordet er snuset efter for de allersidste krummer.

Påskefrokosten har ifølge Lise Skovlund Andersen været en succes, og hun kan tage hjem med en mæt hund.

- Jeg tror ikke, hun skal have mere at spise i dag.

Dyrlæge og bestyrelsesmedlen i Den Danske Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof, er dog ikke ligeså positiv for påskefrokosten, som hundene var, da de ankom til festen.

- Hvis man vil gøre noget godt for sin hund her i påskedagene, synes jeg, man skulle tage den ud og aktivere den. Vi har generelt rigtig meget fokus på, at når vi skal mødes som mennesker, skal der indblandes mad, og det ved vi jo egentlig godt ikke er særligt sundt, og der er ingen grund til at overføre den vane til dyrene, siger hun.

Påskefrokosten var arrangeret af Maxi Zoo i Svendborg, der i flere år har inviteret hunde til både jule- og påskefrokoster.

