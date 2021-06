Padel buldrer frem på Fyn: Ægteparret Trine og Kristoffer skal med til EM

Oplevelse sammen - men konkurrencegen intakt

Trine Bassett og Kristoffer Jørgensen har begge tidligere været blandt de bedste tennisspillere herhjemme, men siden 2019 er timerne i højere grad blevet brugt på padelbanen frem for tennisbanen.

Og nu skal de så for første gang med til EM.

Men hvordan det kommer til at gå, er svært at sige, fordi Danmark kender så lidt til de andre lande.

Kvindernes målsætning er en plads i top-otte, mens Kristoffer Jørgensen forventer, at herrerne hører til i placeringerne mellem nummer 9 og 20.

- Det at skulle dele sådan en oplevelse sammen bliver da specielt. Når man har den alder, som vi har og den hjemlige logistik, der skal hænge sammen med børn og pasning, så er det rigtig fedt for os, at vi får den oplevelse sammen, siger Kristoffer Jørgensen og fortsætter:



- Men det er da klart, jeg ville lyve, hvis jeg sagde, jeg ikke håbede, at herrerne klarede det en my bedre pigerne. Det vil da gøre det nemmere for mig, når vi kommer hjem.

Mens de to fynboer er i Spanien, bliver deres tre drenge passet af mormor og morfar hjemme i Danmark.