Danmarks hurtigst voksende sportsgren har hjemsted på Fyn

Padel, som sporten hedder, er nemlig Danmarks hurtigst voksende sportsgren. Og på Fyn er sporten særligt populær.

- Jeg plejer gerne at sige, at Fyn er arnestedet for dansk padel, siger Frederik Bentler, der er Formand i Dansk Padel Forbund.

- Fynboerne har jo tidligt taget padelsporten til sig, og de sidste tre år er det bare eksploderet både på Fyn men også i resten af landet.

Sporten, der blev opfundet i Mexico, siges i Danmark at være startet på to udendørsbaner på Tåsinge i 2012.

Senere har padel bredt sig til Fyn og resten af landet, og med mere end 50 padelbaner i Odense, er det den by i Danmark med flest padelbaner per indbygger.

Nemt at komme i gang

Hos PadelBoxen i Odense kan de i høj grad mærke efterspørgslen, og siden åbningen i 2019 har de udvidet med næsten 300 procent.

- Vi havde fire baner til at starte med, og så har vi udvidet til fjorten baner nu, og bygger også nogle udendørs baner her på vores anlæg, så vi har virkelig kunnet mærke at efterspørgslen er rigtig, rigtig stor til at prøve den her sport, som er nem at komme i gang med, siger centerleder Kim Poulsen.