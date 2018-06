Pædagoger sagde op efter hån af børn: Deres kritik bliver ignoreret

Socialtilsyn Syd godkender døgninstitutionen Langebyhus i en rapport, efter tidligere ansatte havde underrettet tilsynet om kritiske forhold. De tidligere ansatte genkender ikke beskrivelsen i rapporten.

Jens Sørensen bladrer en rapport igennem. Den handler om Langebyhus - en døgninstitution for børn i Søndersø, hvor han arbejdede i cirka et halvt år i 2017.

Dengang skrev han og en række andre ansatte indberetninger om Langebyhus til Socialtilsyn Syd, som er den myndighed, der fører tilsyn med den slags institutioner. Underretningerne handlede om børnenes forhold på institutionen.

Ifølge Jens Sørensen og tre andre tidligere pædagoger fra Langebyhus, blev børnene på stedet hånet, nedgjort, råbt af og holdt fast i deres problemer i stedet for at blive behandlet med den omsorg, de havde brug for.

- Vi underrettede jo Socialtilsynet på grund af vores bekymringer, og så synes jeg, det er enormt frusterende, at det bare bliver slået hen. Som du kan læse, står der for det meste, at alt er, som det skal være. Det er virkelig frustrerende, siger Jens Sørensen.

Kopieret og forkert indhold i rapport

Efter Jens Sørensen og hans tidligere kollegaer har sendt deres indberetninger til Socialtilsyn Syd, kommer tilsynet på uanmeldt besøg på Langebyhus. Efter besøget bliver der lavet en tilsynsrapport i august 2017, som slår fast, at stedet lever op til kravene.

- Det overrasker mig, at der blandt andet står, at børnene bliver integreret i lokalsamfundet. Carsten Esager, tidligere pædagog, Langebyhus

De fleste afsnit i rapporten er kopieret fra en rapport, der blev lavet tidligere på året - inden Jens Sørensen og hans kollegaer havde kontaktet Socialtilsynet med deres bekymringer. I den nye rapport kan de ikke se, at Socialtilsynet har undersøgt den kritik og de konkrete eksempler på dårlig behandling af børn, som han og de andre pædagoger har sendt ind.

- Jeg tænker, at de ikke har læst vores underretninger. Det virker sådan, fordi alle de ting, vi har fremhævet og kommer med af konkrete eksempler og så videre, synes jeg ikke, bliver berørt, siger Jens Sørensen.

Desuden står der flere ting i rapporten, som er direkte forkerte, mener Jens Sørensen og Carsten Esager, som er en af de andre pædagoger, der skrev til Socialtilsynet.

- Det overrasker mig, at der blandt andet står, at børnene bliver integreret i lokalsamfundet. Det gør de ikke. De må ikke forlade institutionen, eller det måtte de ikke for et år siden i hvert fald. Det gjorde så, at de tit stak af mange af dem, for man kan jo ikke lukke dem inde på den måde, fortæller Carsten Esager.

Også Jens Sørensen finder uovernesstemmelser.

- Beboerne fortæller, at de går til fritidsaktiviteter. Ja, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilke beboere de egentlig har talt med, eller om de har talt med nogen, siger han.

Både Jens Sørensen, Carsten Esager og to andre tidligere ansatte kan finde flere eksempler, hvor deres oplevelse af Langebyhus strider imod det indtryk, man får i rapporten.

Børnene tør ikke sige sandheden

Carsten Esager forstår ikke, hvordan Socialtilsynet er nået frem til deres postive vurdering af Langebyhus.

- Jeg synes, det er tankevækkende, at vi kan være seks eller syv tidligere ansatte, der ser noget så vidt forskelligt (i forhold til Socialtilsynet, red.), men det gjorde vi så åbenbart. Jeg har ellers været pædagog i 20 år på diverse børneinstitutioner, og jeg ved da, at nogle af de andre også har et par år på bagen.

Det er klart, at hvis de vælger de rigtige at tale med, så får de jo et positivt svar. Jens Sørensen

Han mener, at børnene ikke tør sige sandheden, og den opfattelse deler to af de andre tidligere pædagoger. Jens Sørensen er i tvivl om, hvorvidt de har undersøgt sagen grundigt nok.

De har talt med medarbejdere, ledelsen og også med børn, skriver de?

- Jamen, det er klart, at hvis de vælger de rigtige at tale med, så får de jo et positivt svar. De har ikke henvendt sig til nogen af os for at høre, hvordan vi ser tingene. Det er jo klart, at hvis de tager en ansat, som er tilfreds med at være der, et barn, som er tilfreds med at være der, og en leder, som jo aldrig nogensinde vil sige noget dårligt om stedet, så får man jo sådan en raport, som ligner den, der blev lavet nogle måneder inden, siger han.

Ingen kommentar fra Socialtilsyn Syd

TV 2/Fyn har i dag talt med tilsynschef Peter Bjerregaard fra Socialtilsyn Syd. Han ønsker ikke ønsker at stille op til interview og har i øvrigt ingen yderligere kommentarer til den kritik, som tidligere ansatte, tidligere anbragte børn og forældre har rejst af forholdene på Langebyhus.

