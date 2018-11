Paf professor: 80 procent af alle apparater virker stadig

Forskerne bag kampagnen Frit Lejde for elskrot kan næsten ikke få armene ned efter weekendens indsamling.

I alt 1.600 kasserede el-apparater har fynboerne doneret i løbet af de to weekender, der var indsamling.

Og selv forskerne er overraskede over, hvor mange af apparaterne der stadig virker. Den foreløbige gennemgang viser, at 80 procent stadig virker.

- Vi har mødt en overvældende interesse. Det har været meget udbytterigt for os på SDU at have så tæt samarbejde med borgerne og få så direkte respons på vores projekt og tanker, siger Henrik Wenzel, idémand til kampagnen og professor i cirkulær økonomi på Syddansk Universitet.

Han kan blandt andet fortælle om en kvinde på 80, som var spadseret to kilometer til genbrugsstationen i Villestofte i Odense med sin kasserede elektronik i en lille rulletaske på hjul efter sig.

Desuden har forskerne modtaget over 600 besvarelser på deres spørgeskema, som borgere både kunne udfylde på genbrugspladserne i weekenden og hjemme via et link på TV 2/Fyns hjemmeside.

50 smartphones og 100 bærbare PC'er

I nogle perioder var der descideret kø for at få lov at aflevere elektronik.

Blandt de 1.600 indleverede apparater var der ifølge den foreløbige optælling cirka 100 bærbare PC'ere, 50 smartphones og 20 tablets. Desuden var der 40 fladskærms-tver og 200 gamle mobil-telefoner.

- Selvfølgelig er der også meget af det, der virker, som er gammelt, for eksempel de gamle trykknap-telefoner. Men det åbner jo for en diskussion om, hvad man kan gøre fremadrettet for at elektronik ikke uddateres så hurtigt, siger Henrik Wenzel.

Alle donerede apparater - dem som vel at mærke stadig virker - bliver sat til salg på et loppemarked hos Odense Renovation den 9. december. Det er fra klokken 10-14.

- Vi har over 100 af de sejeste Nokia'er til salg på loppemarkedet, hvis der skulle dukke samlere op, griner Henrik Wenzel.

Kun 10 procent af alle indleverede apparater står ifølge den foreløbige opgørelse ikke til at rede. Resten virker eller kan repareres.

Henrik Wenzel kommer i studiet i vores udsendelse 19.30 mandag, hvor han blandt andet vil svare på, hvad han og hans forskerhold kan bruge de indsamlede data til.